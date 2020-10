Column Emile Koopmans – oktober 2020

Column:

Door: Redactie

Lelijkste gebouw?

Het lelijkste gebouw van Haren? Het ABN AMRO-pand aan de Rijksstraatweg zou hoge ogen scoren bij een verkiezing. En ik zou vóór stemmen. Maar er is wat veranderd. De Bank is er uit. En alle reclame is er af. Een mooi moment om nog eens naar het pand te kijken.

Dus fietste ik er naar toe. Komt juist, op dat moment, de oliebollenkraam aanrijden. U weet misschien, dat ik een groot liefhebber ben van oliebollen, maar nu baalde ik even. Want een goede foto maken was voorlopig niet meer mogelijk. Maar het gestripte gebouw verraste mij wel. Terug naar huis ben ik in mijn fotoarchief gedoken en vond het bijgaande plaatje, nog mét de reclame. De situatie dus, waarvan ik vond dat het zo’n lelijk gebouw was. Er restte mij niets anders dan de foto in Paint in te laden en te bewerken. Ik heb alle reclame eraf gepoetst, om u te laten zien dat er eigenlijk helemaal geen lelijk gebouw staat.

De dominante reclameband verwoestte de schoonheid van het pand volledig. De horizontale lijn verbond de voor- en achterbouw met elkaar en doorkliefde de verhoudingen in de gevels. Kijk eens naar de prachtige volumes: hoog aan de Rijksstraatweg, in de lijn met de naastliggende bebouwing, en laag naar achteren. En wat vindt u van de gevels? De mooie plaatsing van de ramen in de straatgevel: poortachtige openingen met luifels op de begane grond en een fraai ritme in de ramen op de verdieping. Een kroonlijst besluit het pand aan de bovenzijde. En om de hoek een majestueuze gevel met 1 groot raam. Helemaal niet slecht! En dan de achterbouw, een kleinschaliger aanpak met een begane grond en verdieping die van elkaar verschillen. Er is zeker over nagedacht. Een strak gebouw, beter dan de rommelige Brinkhorst erachter.

Hoe nu verder? De eigenaar is een goede huurder kwijt. Hij zal ongetwijfeld nadenken over een herbestemming. Wat zal het worden? Horeca op de begane grond en wonen op de verdieping en in de achtervleugel? Het lijkt me een prima bestemming. Dan wil ik er wel wonen: lekker dicht bij de oliebollenkraam.