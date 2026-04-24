Column Goede Raad door Ietje Jacobs-Setz (april)

Stemmen?

U heeft gekozen, samen met alle inwoners van de gemeente, de stad en de dorpen. En helaas was de opkomst weer teleurstellend, slechts 58% ging naar de stembus.

Als je naar de uitslag kijkt dan zie je zelfs in het linkse Groningen een verschuiving, de Groningse kiezer is naar het midden dan wel naar rechts opgeschoven. Al voor de 2e keer op rij verliezen partijen als GroenLinks-PvdA (in 2019 nog 17 zetels, in 2022 15 en in 2026 slechts 13) en de SP (2019 5 zetels, 2022 4 zetels en in 2026 slechts 3 zetels) zetels. En we zien dat partijen als de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie weliswaar geen zetels hebben verloren, maar beduidend minder stemmen hebben gehaald dan in 2022. Met deze kennis ging de grootste partij op zoek naar een verkenner. Wat schets dan mijn verbazing, dan komt de grootste partij op de proppen met een verkenner die op de avond van de verkiezingen al de uitslag heeft geduid en haar mening van diverse partijen niet onder stoelen en banken heeft gestoken.

Als je beschouwend naar de uitslag kijkt dan zie je dat de inwoners van de gemeente niet hebben gekozen voor de voortzetting van de huidige lijn. Ik zie dat de 3 partijen die nu de landelijke regering vormen allen hebben gewonnen, terwijl het huidige stadsbestuur al jaren afgeeft op deze 3 partijen, maar onze inwoners dus niet.

Nu weet ik hoe het werkt, nergens staat dat winnaars in een coalitie horen, je vormt een coalitie door te zoeken naar tenminste de helft + 1. Dan kan het dus zijn dat winnaars niet meedoen en dat verliezers weer doorgaan. Maar om dan te zeggen dat Groningen heeft gekozen voor de voortzetting van het huidige beleid is onjuist en een foute voorstelling van zaken. Hiermee laat de grootste partij zien dat ze kiest voor de makkelijkste weg, ze zoekt een partij die makkelijk inpasbaar is en kiest er voor om slecht te luisteren naar de kiezer. Goede politiek is gebaat bij 2 zaken: (1) goede journalistiek en (2) een oppositie aan beide kanten van het spectrum. Goede journalistiek zorgt dat wat de politiek doet naar ons toekomt en een oppositie aan zowel de linker- als de rechterkant van het politieke spectrum zorgt voor scherpte in de politieke keuzes voor onze inwoners. Het is een bewuste keuze om niet voor dat laatste te gaan. De inwoners van Groningen kozen niet voor de voortzetting van SuperLinks1, maar krijgen SuperLinks2, Groningen had meer verdiend, juist om onze inwoners serieus te nemen, want met deze uitkomst denk ik oprecht: waarom zou je nog stemmen?