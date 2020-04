Column Hein Bloemink – april 2020 – Apocalypse NOT!

Column:

Door: Redactie

We moeten niet denken, dat de wereld nu vergaat. En ook niet dat het Coronavirus zo ongekend en uniek is, want de geschiedenis bewijst dat dit helemaal niet het geval is. Epidemieën zijn schering en inslag op deze aardbol en ze zijn ook altijd weer uitgedoofd. Denk aan de Spaanse griep in 1918, maar recenter de ziekte TBC (nog steeds jaarlijks 900 patiënten in Nederland). Is het u trouwens bekend dat vorig jaar een ander virus in ons land woedde, waarmee 800.000 mensen werden besmet? En dat maar liefst 2000 mensen aan de gevolgen daarvan zijn overleden? En dat was in 2018 ook al het geval. En in 2017. En in 2016. En in 2015 bezweken er zelfs 8000 mensen aan dat virus. De naam: griep. Ik hoor trouwens wel dat Corona bij een klein percentage mensen veel zwaardere symptomen dan griep geeft, die we niet mogen onderschatten. Ik noem Corona dus beslist geen ‘griepje’, maar verder gaat de vergelijking volgens mij wel op.

Alles is relatief en er zal vast een heel goede reden zijn dat de wereld juist nu in brand staat door Corona. Maar wat is die goede reden dan? Waarom wankelt de economie nu, terwijl de griepdoden van 2019 en daarvoor niet eens de krant haalden? Ik weet het antwoord maar ten dele. Enerzijds doordat het virus nog geen medicijn en vaccin kent. We hebben er geen greep op. Anderzijds door de snelle uitbraak. Voeg daarbij de apocalyptische beelden in de media, die je het sombere gevoel geven dat we het einde van de wereld gaan meemaken. We hebben er maar mee te dealen. Ook in Haren. Laten we ons ook een beetje beschermen tegen sensatienieuws. Persoonlijk beperk ik mij tot de NOS, DvhN en RTV Noord. Ik vertrouw er verder op, dat het medische virus adequaat zal worden bestreden en daar hebben we zelf invloed op: hou je aan de richtlijnen van het RIVM. Wat het angstvirus betreft: zolang het van de regering mag moet je doorgaan met je leven. Stop niet met kopen. Want als we nu een paar maanden gaan oppotten, hebben we straks geen winkels meer om het geld uit te geven. Ik wens iedereen sterkte in de strijd tegen virus en angst.

Hein Bloemink