Column Ietje Jacobs-Setz (september 2025) raadslid in Groningen

Column:

Door: Redactie

Het hoge woord is er uit!

Na 18 maart keer in niet meer terug in de gemeenteraad, na 12 jaar ga ik op zoek naar een nieuwe hobby. Nu kijk ik terug op 11,5 mooie en enerverende jaren en dan hopelijk op 12 mooie jaren. Mijn eerste jaren in de politiek waren de Harense jaren, jaren die vooral in het teken stonden van wel of geen herindeling, als VVD begonnen we als coalitiepartij en op een gegeven moment besloten we uit het college te stappen, een heftig besluit. Daarna kwam het denkproces of ik al dan niet raadslid wilde worden in de nieuwe gemeente Groningen. Boze tongen beweerden dat dat mijn reden was om voor de herindeling te zijn, mijn eigen baantje, volkomen flauwekul natuurlijk. Ik werd in Groningen direct fractievoorzitter en dat ben ik nog steeds. Gelukkig hebben we als raad veel voor Haren kunnen doen, de nieuwe Brinkschool is bijna klaar, eindelijk een nieuwe brandweerkazerne, veel straten met nieuwe rioleringen, opgeknapte sportvelden, komende winter een blaashal voor de hockeyclub, aanpak van diverse straten, er is veel bereikt. Wat helaas nog niet geregeld is, is de nieuwbouw op het Haderaplein, ik had graag de start nog willen meemaken als raadslid. Elke keer als ik door het centrum loop dan snak ik naar een klein en knus plein in plaats van een grote winderige vlakte. Maar ik ben nog jong genoeg, ik ga het vast meemaken als inwoner. Waar ik ook trots op ben is dat we de wijnloop in Haren hebben kunnen ‘redden’. Het college stond op het punt om definitief geen vergunning meer de verlenen voor dit gezellige en dorpse evenement, waar je ook geen stadse normen op moet leggen. En andere grote uitdaging waar we dit najaar nog over gaan praten is de invulling van het Biotoop-Hortus terrein, deze 15 hectare verdienen een definitieve invulling. Ik ben heel benieuwd welke ideeën u als inwoner hebt, laat het me vooral weten. Er is nog veel te doen het komende half jaar! En daarna, wat ga ik dan doen? Nou naast mijn werk als raadslid heb ik gewoon een fulltime baan, dus op dit moment heb ik weinig vrije tijd. Benieuwd hoe dat eigenlijk is, een soort van lege agenda. Gelukkig is daar nu nog geen sprake van en is mijn agenda goed gevuld met afspraken op het stadhuis en daarbuiten. Nog even genieten!