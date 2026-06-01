Ingezonden artikel: Wat is het mooiste ontwerp voor een epoxyvloer voor je woning in Haren?

Door: Sales

Een epoxyvloer is zo’n keuze waar je vaak pas echt over na gaat denken als je bezig bent met een verbouwing of een nieuw interieur. En dat is niet zo gek, want het is een vloer die meteen de hele sfeer van je woning bepaalt. Zeker in een plaats als Haren, waar veel woningen ruim en licht zijn, kan de juiste vloer echt het verschil maken tussen “mooi” en “wauw, dit klopt helemaal”. Maar wat is nu eigenlijk het mooiste ontwerp voor een epoxyvloer in je woning? Het eerlijke antwoord: dat hangt helemaal af van hoe je woont en wat je fijn vindt. Toch zijn er een paar stijlen die er in de praktijk vaak uitspringen.

Strak en licht: de rustige basis

De meest gekozen stijl is zonder twijfel een lichte, rustige epoxyvloer. Denk aan tinten zoals lichtgrijs, warm wit of zandkleur. Deze kleuren zorgen ervoor dat een ruimte groter en frisser aanvoelt, wat vooral goed werkt in moderne woningen met veel ramen. In Haren zie je dit vaak terug in nieuwbouwwoningen of strak gerenoveerde huizen. De vloer vormt dan echt een rustige basis, waardoor meubels en accessoires meer opvallen zonder dat het druk wordt. Het fijne aan deze stijl is dat je er eigenlijk alle kanten mee op kunt. Of je nu houdt van Scandinavisch, minimalistisch of juist een mix van modern en warm: een lichte epoxyvloer past zich makkelijk aan.

Betonlook: modern met karakter

Als je net wat meer karakter wilt, dan is een betonlook epoxyvloer vaak een mooie middenweg. Deze stijl heeft subtiele kleurnuances en een iets levendiger patroon, waardoor de vloer minder “vlak” oogt. Het effect is modern, maar niet kil. Juist dat maakt deze keuze zo populair in woningen waar sfeer belangrijk is. Combineer het bijvoorbeeld met houten meubels of zachte stoffen, en je krijgt meteen een warme, huiselijke uitstraling. In veel woningen in Haren zie je dat mensen bewust kiezen voor deze balans: strak genoeg voor een moderne look, maar met genoeg warmte om het leefbaar te houden.

Donkere epoxyvloer: luxe en gedurfd

Voor wie iets meer durft, is een donkere epoxyvloer een echte blikvanger. Antraciet, donkergrijs of zelfs bijna zwart geeft je interieur meteen een luxe uitstraling. Het werkt vooral goed in grotere ruimtes met veel licht. In kleinere kamers kan het al snel wat zwaar aanvoelen, dus daar moet je wel een beetje mee oppassen. Wat wel leuk is: donkere vloeren laten meubels vaak extra goed uitkomen. Een lichte bank of houten tafel springt er bijvoorbeeld veel meer uit, waardoor je interieur automatisch meer contrast krijgt.

Subtiele glans of juist mat

Naast kleur speelt afwerking ook een grote rol in het eindresultaat. Een epoxyvloer kan namelijk variëren van hoogglans tot volledig mat. Een glanzende vloer reflecteert licht en geeft een luxe, bijna hotelachtige uitstraling. Het nadeel is alleen dat je sneller stof en strepen ziet. Een matte afwerking is juist wat rustiger en praktischer in het dagelijks gebruik. Vooral in gezinnen of drukke huishoudens is dat vaak de meest gekozen optie.