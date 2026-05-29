Nog maar twee dagen tijd om aan te melden

Door: Redactie

Meedenken over de toekomst van Hortus en Biologisch centrum? U kunt zich aanmelden voor de klankbordgroep van de gemeente. Dat kan tot en met zondag nog.

De gemeente vormt een klankbordgroep voor het gebied Hortus en Biologisch centrum in Haren. De groep denkt mee over de plannen die nog niet definitief zijn. Dit gebeurt voordat de gemeente een besluit neemt. Men vertelt in die groep steeds wat al vaststaat en waarover u nog kunt meedenken.

De klankbordgroep komt drie keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten zijn ’s avonds en duren twee uur. De gemeente zoekt hiervoor een goede mix van deelnemers uit de straten die grenzen aan het gebied en uit de rest van Haren. Bij meer aanmeldingen gaat men loten.

Stuur ons vóór maandag 1 juni een e-mail met uw naam en adres. Geef ook aan of men uw naam mag delen met andere aanmelders? Mail: hortus-biologischcentrum@groningen.nl