Zwem2Mijl was mooi evenement

Door: Redactie

De vijftiende editie van de Zwem2Mijl is zondag 31 mei onder perfecte omstandigheden verlopen. Met een strakblauwe lucht, weinig wind en een heerlijke watertemperatuur van 22 graden genoten de deelnemers van een fantastische sportieve ochtend in en rond het Paterswoldsemeer. Het jaarlijkse zwemevenement, georganiseerd door triatlonvereniging GVAV, kende dit jaar een primeur. Voor het eerst konden zwemmers kiezen uit twee verschillende afstanden.

Van Haren naar Groningen

De standaard tocht bleef de klassieke 2 Mijl (3,2 kilometer). Net als bij de bekende hardloopvariant, de 4 Mijl rennen deelnemers hierbij van Haren naar Groningen, maar dan zwemmend. De start vond plaats bij VWDTP in Haren. Vervolgens zwommen de deelnemers via het Strandpaviljoen en de Molen richting de finish bij Kaap Hoorn in Groningen.

De snelste zwemmer klaarde deze pittige klus in een indrukwekkende tijd van 43.55 minuten. De achterhoede genoot zichtbaar wat langer van het water; de laatste zwemmer tikte na 1 uur en 30 minuten onder hard geklap van het publiek voldaan aan. In totaal verschenen 80 zwemmers aan de start van deze lange afstand.

Nieuwe afstand

Om de drempel voor nieuwe deelnemers te verlagen, introduceerde de organisatie dit jaar een kortere route van 1 kilometer. Deze nieuwe opzet om een breder publiek te trekken leverde 10 extra enthousiaste zwemmers op. Zij maakten gebruik van deze kans en legden de kortere route met succes af. Met in totaal 90 tevreden zwemmers, perfect zwemwater en een vlekkeloze organisatie kijkt GVAV terug op een meer dan geslaagde jubileumeditie.