HarFest 2026 was een groot succes onder ideale weersomstandigheden

Het tweedaagse muziekfestival HarFest op het plein van ’t Clockhuys staat op de kaart. De vierde editie was een groot succes, laat Ewoud Zwarts namens de organisatie weten.

Vrijdag om 18.00 uur, kort na de inmiddels beruchte onweersbui die over Haren trok, brak de hemel stroomde het publiek toe voor de eerste optredens. Tot laat in de avond waren er bands en solisten en dat was ook zaterdag het geval vanaf 15.00 uur. Het omsloten plein is de perfecte locatie, want door de aanwezigheid van food & drinks kon het publiek zich prima vermaken. De sfeer deed denken aan mediterrane vakantiedorpen waar dit soort optredens vaak leiden tot de verzuchting: ‘Waarom kan zoiets in Haren niet?’. Welnu, het kán dus wel: HarFest.

Zaterdagavond werd hartstochtelijk gedanst op de livemuziek (zie filmbeelden). Voor herhaling vatbaar!

De organisatie was in handen van vrijwilligers in samenwerking met Culturele Raad Haren en Ondernemend Haren (Ervaar Haren).



