Column van de centrummanager (Daphne de Haan) – april 2026

Column:

Door: Redactie

Koopavond?

Koopavond in Haren: passé of kansrijk? Vrijdagavond in Haren is een trieste bedoening. Steeds vaker krijg ik te horen dat mensen teleurgesteld zijn door het aantal winkels dat nog open is of eigenlijk meer: door hoeveel winkels er gesloten zijn. Tijdens onze jaarlijkse algemene ledenvergadering kwam naar voren om in het vervolg één koopavond per maand met elkaar te organiseren. Dit heeft echter alleen kans van slagen als je dan ook met zeker 70% van de winkels open bent. Helaas staan er nog niet zoveel te springen om dit idee.. Maar ik geef niet op dus we denken verder! Een gewone koopavond voelt niet meer van deze tijd en dat delen de meeste winkeliers en dan voelen die extra uren extra zwaar omdat er te weinig mensen komen. Want deze mensen missen sfeer, er is geen beleving en het gezamenlijke gevoel is al helemaal ver te zoeken. Maar laten we het eens omdraaien! Wat als we niet elke vrijdag open zijn, maar een paar keer per jaar echt uitpakken. Geen verplichting maar een moment waar je naar uit kan kijken! Waar het dorp bruist, waar lichtjes branden, muziek klinkt en je elkaar tegenkomt. Een koopavond met een thema, eigenlijk net als met de wijnwandeling. Dan zijn het geen standaard koopavonden maar meer dorpsmomenten. En juist daarin zit de kracht van Haren, denk ik, samen iets neerzetten! Elkaar versterken in plaats van ieder voor zich een deur open houden in de hoop dat er iemand binnenloopt. Dus nee, geen traditionele koopavond meer. Maar een gezamenlijke, goed georganiseerde thema avond. Die heeft juist potentie om Haren ook ’s avonds weer te laten stralen. Ik ben vóór, nu de rest van de winkeliers nog! Wordt vervolgd. Reageren? info@bedrijvenverenigingharen.nl