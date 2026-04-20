Handige tips uit de buurt – 20 april 2026 – door Tuutjefluiter

Hortus

22 april 13-14.30 uur: Praktisch+groen, de Tuinman vertelt, een kijkje achter de schermen van het tuinwerk in de Hortus met tuinbaas Walter de Hollander. Kosten: entree+10,- euro, aanmelden:

https://www.hortusharen.nl/agenda/praktisch-groen-de-tuinman-vertelt/

Tot eind mei: Wakker Worden, de lente staat op springen! Een speurtocht voor kinderen t/m 10 jaar,

Regulier entree, het invulformulier is gratis verkrijgbaar bij de receptie.

Biotoop

1 juni 19.45 uur De Ruimte, begane grond: gratis proefles Mediteren door Eric Elbertsen uit Glimmen. Aanmelden: ericelbertsen@gmail.com Info:https://biotoop.nl/agenda/gratis-proefles-leren-mediteren/

Boomker

3 mei 15-16.30 uur Boekpresentatie: Henk Boomker in gesprek met Roel Johan den Dulk, Boek Eigenaardigheden. Muzikale omlijsting Robert Jan ven der Feen. Toegang gratis, wel aanmelden via geboektinharen.com

Clockhuys

29 en 30 mei op het plein gratis muziekspektakel Harfest 2026, met optredens van:

29 mei vanaf 18 uur: FOR GROOVE~NOCHA ~ KRISTIEN LANDMAN~ONAANGENAAM

RANTSOEN~SEMANTICS~NOISE~PHILOPHOBICS~STATE OF ART

30 mei vanaf 15 uur XXL BAND HARENS LYCEUM~TIM KLAVER~GREEN FREEZE~HIDDEN GIANTS~BEZERK~GERRY WOLTHOFF&FRIENDS~GROOVE LAB~

THE WOODS~MIXED GENERATION

Presentatie: Casper Slotboom

https://www.geboektinharen.com/event-details/harfest-2026-een-muziekspektakel

Kerken

Gorechtkerk 9 mei Bloemenmarkt van werkgroep Goede Doelen. De werkgroep is op zoek naar tweedehands speelgoed en leuke puzzels voor jong en oud. Meer: Anda Kooi 06 52251908

14 mei: Hemelvaart Pelgrimage gezamenlijk kerken, start 6 uur in de Dorpskerk met een ochendgebed, daarna richting Bartholomeuskerk waar om 10 uur een Hemelvaartsdienst is.

Met halverwege een ontbijt in de Trefpuntkerk in Glimmen. Aanmelden kan via:

hemelvaart@pgharen.nl

14 mei 13 uur-25 mei 17 uur: Feest van de Geest in de Bartholomeuskerk, Thema: Elkaar Verstaan. Dit is een 2 jaarlijkse ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinksteren en Kerkarchitectuur. In Groningen en Noord Drenthe exposeren 20 kunstenaars in 20 kerken open op 14, 16, 17, 23, 24 en 25 mei tussen 13 en 17 uur. In Noordlaren exposeert Tineke Demmer, meer:

https://www.pkn-ng.nl/wp-content/uploads/2026/04/FeestvandeGeest2026_in_Noordlaren-artikel.pdf

Natuur

7 juni 8 uur P+R Haren A 28 Vertrek Busreis naar Appeltern, kosten leden groei en bloei 85,- euro en niet-leden 100,- euro per persoon (incl. busreis, diner en entree). Aanmelden voor 24 mei via:

https://haren.groei.nl/activiteiten/busreis-naar-appeltern-plantenfestijn-op-7-juni-2026

Zorg

16 juni 9-13 uur De Dilgt: Basiscursus infectiepreventie CIP-ers. Voor contactpersonen Infectiepreventie, verpleegkundigen in de langdurige zorg of thuiszorg, GHZ of GGZ. Plaats voor 20 deelnemers, gratis koffie/thee, zelf lunch meenemen. 6 oktober 2026 wordt de opvolg-verdiepingscursus gegeven. Aanmelden voor beide:

Wandelen

2 mei 9.30-12 uur Eind Pollselaan Glimmen: excursie in Noordlaarderbos. Neem waterdichte schoenen en verrekijker mee. Gratis,eigen bijdrage welkom. Opgave bij: info@hvdda.nl

https://www.drentscheaa.nl/algemene-onderdelen/activiteiten/@154790/bijzonder-bos-tussen-drentsche-aa-hunze/

Algemeen

Reinhardt Orchideeën , Westerveen is ook pakketpunt voor DPD, DHL-Express enVinted GO.

Open dinsdag t/m vrijdag 10-18 uur en zaterdag 10-17 uur.

9 mei 20 uur vv Haren Bingoavond. 10 rondes (10,- euro per boekje) + superronde (2,50 euro)

Aanmelden tot 1 mei bij https://vvharen.nl/bingoavond-haren/. vol=vol en betalen per pin

14 mei Sportpark de Koepel bij vv Haren: Fijke Liemburg Horeca Voetbal.

Verkeer

28 juni Nieuwe Dienstregeling: Buslijn 51 Groningen Haren Annen Assen: de ritten die nu eindigen bij de halte Blekenweg gaan doorrijden via Onnen. Op maandag t/m zaterdag in de avond en op zondag is er daardoor weer vervoer in Onnen.

21 april 10.30-13.30 uur Burchtweg afgesloten in beide richtingen wegens Bouw/takel werkzaamheden.

T/m 18 december Felland Haren en Dorpsweg Onnen deels afgesloten wegens werk aan kabels en

leidingen onder het fietspad. 1 rijbaan is beschikbaar, de andere rijbaan is voor fietsers

28 april t/m 15 mei zijn de Groningerstraat en de brug bij de Punt afgesloten in beide richtingen wegens aanleg rotonde en onderhoud brug. Ook wordt de Groningerstraat verlegd voor de aanleg van de doorfietsroute. Fietsers kunnen dan via de Hooidijk en Oosterbroeksebrug. Autoverkeer naar Groningen Airport Eelde en Bedrijventerrein de Pnnt worden omgeleid via de op- en afritten Vries.

https://www.tynaarlo.nl/actualiteiten/afsluiting-groningerstraat-en-brug-de-punt-28-april-tm-15-mei-2026