Opinie: Wat kunnen we verwachten van ‘vrije energie’?

Op deze homepage staat een aankondiging van een lezing over Vrije Energie. Die leverde direct al wat reacties op en de vraag werd gesteld of ‘vrije energie’ bestaat. Wie dat wil ontdekken kan de lezing bezoeken (https://www.harendekrant.nl/nieuws/advertentie-lezing-informatieavond-over-vrije-energie/) Maar wij hebben de vraag ook voorgelegd aan Heiko Jan Mein, fysisch chemicus uit Haren. Hij duidt het onderwerp ‘vrije energie’.

Reactie op de lezing over ‘vrije energie’

Mij is gevraagd te reageren op het stukje over ‘vrije energie’ en de aangekondigde lezing daarover. De theorie over ‘vrije energie’ is niet nieuw. Al langere tijd zijn er aanhangers van dit pseudowetenschappelijke concept. Belangstellenden voor de lezing moeten er naar mijn mening rekening mee houden het niets te maken zal hebben met gefundeerde wetenschap. ‘Vrije energie’ past in het rijtje ‘krachten uit bomen’, ‘aardstralen’, of ‘energie uit stenen’. Voor de lezing worden verschillende zaken aangehaald: Om te beginnen de ‘aether’. De Klassiek Griekse goddelijke ruimte uit de elementenleer. Mooie mystiek, maar concreet heb je er niks aan. Dan de nulpuntsenergie, de energie in een absoluut vacuüm bij de laagst bestaande temperatuur. Dat is zowel theoretisch als praktisch onbereikbaar. Ook kwantumgolven en energievelden. Dat zijn bestaande theoretische begrippen, maar hebben niets te maken met ‘energie’ zoals wij die kennen. De relativiteitstheorie en kwantummechanica stellen glashelder dat energie ‘toveren’ uit niets onmogelijk is. Discussiëren met mensen die hierin wel geloven en denken dat er wel niet-aangetoonde deeltjes bestaan of geheimzinnige fictieve velden en meer, is moeilijk. Aanhangers van de ‘vrije-energie-theorie’ stellen dat er weldegelijk al langere tijd technieken op dit gebied bestaan. In het boek ‘The search for free energy’ van Keith Tutt (een aanhanger van deze theorie), wordt gesteld dat er een wereldwijd controlesysteem bestaat dat geleid wordt door een geheime elite, om de wereldbevolking de nieuwe technologische mogelijkheden bewust te onthouden. Ik kan niet beoordelen in hoeverre de organisatoren tot deze groep behoren, maar het zegt wel iets over het onderwerp denk ik. Het staat een ieder vrij de theorie te geloven. Vanuit mijn perspectief kan ik alleen maar zeggen dat ik het niet anders kan bestempelen dan niet-onderbouwde pseudowetenschap.

Heiko Jan Mein, fysisch-chemicus