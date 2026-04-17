De krant die je leest van A tot Z
Deze post is bekeken 151 keer.

vrijdag 17 april 2026

Nieuws:

Gevonden: fiets- en rugtas met inhoud (17 april)

Door: Redactie

Wie is dit vandaag verloren aan de Wederikweg? Een alerte buurtgenoot heeft de spullen meegenomen, waar ze kunnen worden afgehaald.

Adres: Walstroweg 19, Haren.

2 reacties

InwonerVanHaren zegt:

Typisch geval voor de politie.

Harenaar zegt:

Politie zal je doorverwijzen naar de gemeente: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-doen-met-een-gevonden-voorwerp
Maar een berichtje via Harendekrant is wellicht makkelijker en sneller 🙂

Wilt u reageren?




Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.


Recente berichten



Recente reacties