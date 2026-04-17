Harenaars maakten warm gebaar naar scholieren die werden vernederd in het dorp

Door: Redactie

Inwoners en gemeenteraadsleden laten zien dat aardige mensen met meer zijn. Dat statement maakten zij vandaag door bij het Harens Lyceum aanwezig te zijn toen de bus met Spaanse scholieren vertrok naar huis. Enkele van die scholieren werden maandag het slachtoffer van criminele jongeren die hen dwongen te knielen, sorry te zeggen en zich hierbij te laten filmen. Dit alles onder dreiging van geweld.

Een aantal inwoners van Haren stond vanmorgen op om een groep Spaanse scholieren op een hartelijke manier uit te zwaaien, een gebaar van verbondenheid na een bezoek dat helaas was overschaduwd door een incident waarbij de leerlingen werden bedreigd. Het initiatief kwam van de inwoners zelf, die het laatste woord niet aan het incident wilden laten. Zij schreven een persoonlijk kaartje voor de leerlingen en hun ouders in Spanje, die vanuit de verte ongetwijfeld met zorg het nieuws hadden gevolgd. Jumbo Haren droeg een vrolijk steentje bij door pakken stroopwafels te doneren. Een typisch Hollands cadeautje voor de terugkeer naar huis.

Ook vertegenwoordigers van de gemeenteraad Groningen sloten zich aan: André Poelstra Bos (D66), Lucas Olderburger (PRO), Rik Heiner en Cassandra Hensen (VVD). Zij spraken persoonlijk met de Spaanse docenten die de leerlingen hadden begeleid. Het gesprek stond in het teken van erkenning, begrip en een positieve afsluiting van een uitwisseling die anders had moeten verlopen.

De boodschap was helder: het echte Haren staat voor je klaar. En aardige mensen zijn met meer!





