Handige weetjes uit de buurt – door Tuutjefluiter

Door: Redactie

Boomker, Raadhuisplein

19 nov. 20-21.30 uur Silent Reading met een drankje en eventueel napraten, Voor iedereen: Neem een eigen (luister)boek mee en kom gezellig binnen.

23 nov. 15-16.30 uur Presentatie boek Ëen meisje uit Delfzijl, van zeemansdochter tot domineesvrouw door Sini Dekker. Vrij toegankelijk en kosteloos, aanmelden: geboektinharen.com

Algemeen

Help Oekraïners de winter door! Inzamellocatie voor donatie is Fysiotherapie Centrum aan Raadhuisplein 14 tussen 8 en 17 uur. Gevraagd: Winterjassen, dekens, slaapzakken, warme truien, mutsen, handschoenen, sjaals, powerbanks en generatoren .

Bij grote hoeveelheden: 050 5344629

Kerk

16 nov. 19.00 uur Taizéviering Gorechtkerk, thema Levens-enVredeskracht met teksten, gebeden en zingen van liederen. Sfeervol met licht en een groep instrumentalisten, iedereen van harte welkom!

gorechtkerk.nl

Sport

Inschrijving voor sporten tussen 22 december en 27 februari is gestart. Aanmelden hiervoor kan tot 9 december bij: sportcultuurhopper.nl

Ruime keuze, op de website is bij aanbod te zien welke activiteiten er zijn.

12 nov. Ben jij tussen de 6 en 10 jaar en hou je van bewegen, sporten en vooral veel plezier maken?

Kom dan naar Sport&Spel in gymzaal De Meet, Mellenssteeg 16 a tussen 14.30-15.15 uur

Voor jeugd tussen 8 en 12 jaar is dit van 15.15-16 uur. Deze activiteiten zijn wekelijks en aanmelden kan via: bslim.nl

Hoeksteen Noordlaren

15 nov. 20-23.30 uur Dansen in Latijns Amerikaanse sfeer met El Son Cubano. 20-21 uur Workshop

Cha Cha Cha, daarna een dansavond met musiek. Kaartjes: 15,- workshop + feest, 10 ,- euro alleen feest,, te voldoen met pin of contant aan de deur. Gratis parkeren. elsoncubano.nl

20 nov. 20.15 uur lezing Paul Noort : de Hunze door de ogen van de zeearend. Leden Old Go gratis, niet-leden 5 euro incl.koffie/thee. geboektinharen.com en oldgo.nl

Bovendien is er expostie schilderijen van Loes Koopman in het pand.

Elektriciteit

Werkzaamheden aan het net door Enexis tussen 8 en 16 uur:

12 nov. postcodes: 9751 AE-AH-AT en 9752 BA-BB-BC-BD-BK-BL-BZ-ECen JH

13 nov. “ 9751 AM-AN-AE-AP en 9752 BM-BN-BD

14 nov. “ 9751 AK-AM-AJ-AZ-AB en 9752 BM

Vervoer

Actuele vertrektijden station Haren: trainoclock.com/nl-NL/dienstregeling/harennl-groningen

Chemie

13 nov. 20 uur Clockhuys, Polymeren die bewegen en dansen door Dr. Michael Lerch. Lezing Groninger Chemische Kring. Introducé(es) welkom, aanmelden via: gck@kncv.nl