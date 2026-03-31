Pas op voor nepagenten, nepbankmedewerkers en pannenverkopers aan de deur in Haren

De politie laat weten dat deze weken weer pogingen zijn gedaan om mensen (ook in Haren) op te lichten. Nepagenten en nepbankmedewerkers belden aan om te proberen (vaak ouderen) geld of waardevolle spullen af te troggelen.

Volgens de politie komen zij aan de deur om geld of waardevolle spullen in ontvangst te nemen. Ook bereiken ons berichten dat sommige mensen weer zijn gebeld door neppolitie, die vertelt dat er in de buurt inbrekers zijn betrapt met een briefje in hun zak waar hun adres op vermeld zou staan als volgend doelwit. Ook dit is gebeurd in Haren.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Krijgt u iemand aan de deur met zulke verhalen, dan kunt u direct 112 bellen, zegt de politie. Een andere melding lezen we op Harense Toestanden, overigens van een anoniem lid. Die zegt dat een hoogbejaarde man op straat een dure pannenset had aangeschaft. Gisteren was er iemand bij hem aan de deur geweest die zich uitgaf voor rechercheur en die bankpas en contant geld wilde meenemen voor een onderzoek naar de pannenverkoper. Volgt u het nog? Dus ook in dit geval, mits dit werkelijk is gebeurd, telt een gewaarschuwd mens voor twee.