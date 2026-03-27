Wat gebeurt hier?

Daar staat hij dan, deze graafmachine is klaar om verder te gaan aan de klus langs de Dr. E.H. Ebelsweg in Haren.

Het Groninger Landschap is de opdrachtgever en wil dit gebied (Harener Wildernis en Oosterpolder) weer aantrekkelijk maken voor de oorspronkelijke flora en fauna, biodiversiteit en een natuurlijker watersysteem. Er worden sloten gegraven, de voedselrijke bodem wordt afgeschraapt om veenvorming te stimuleren, oude veenputten worden opnieuw ingericht om verlanding en biodiversiteit mogelijk te maken.

Waarom is dit nodig? Het Groninger Landschap zegt daarover: “Dit bijzondere landschap, dat ooit werd gevormd door veenvorming en overstromingen, is in de afgelopen eeuwen ontwaterd en ontgonnen. Hierdoor zijn kenmerkende planten en dieren grotendeels verdwenen. Met een herstelproject dat mede mogelijk gemaakt is door de Provincie Groningen dankzij het Europese Herstel- en Veerkrachtfaciliteit, ook wel coronaherstelfonds, en de Nationale Postcode Loterij, geven we de natuur hier weer de ruimte.”