VV Gorecht creëert een nieuwe leeftijdscategorie ‘023’

Door: Redactie

De Harense voetbalclub vv Gorecht zag mogelijkheden om voetballers wat langer ‘vast te houden’ in jeugdteams, voordat zij doorstromen naar seniorenteams, zoals Gorecht 2 en Gorecht 1. Tot nu toe konden jongeren spelen in de categorie tot 19 jaar en stroomden daarna al door.

Jorick de Haan van vv Gorecht: “Met dit initiatief creëert Gorecht een betere verbinding tussen jeugd en senioren, zodat spelers zich langer en beter kunnen ontwikkelen op een passend niveau, samen met leeftijdsgenoten. De start van O23 sluit aan bij een duidelijke wens van Gorecht om spelers langer te binden en meer tijd te geven om de stap naar (eerst) Gorecht 2 en later Gorecht 1 te maken. Veel jonge spelers beschikken op 18- en 19-jarige leeftijd al over voldoende kwaliteiten om onder leeftijdsgenoten een belangrijke rol te spelen in het team. De stap van O19 naar Gorecht 2 of 1 heeft de afgelopen jaren talentvolle jeugdspelers laten beseffen dat deze (te) groot is waardoor veel talentvolle jeugdspelers het selectievoetbal bij onze vereniging al vaarwel hebben gezegd voordat het eigenlijk echt begon. Gorecht wil hier verandering in brengen.”

Spelers tussen 19 en 23 jaar zijn welkom bij de club.