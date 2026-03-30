Fietsbanden lek gestoken aan Kerkstraat in Haren

In de nacht van vrijdag op zaterdag (27 op 28 maart) hebben onbekenden fietsbanden lek gestoken die stonden geparkeerd aan de Kerkstraat.

Het valt onder kleine criminaliteit, maar wordt als erg belastend ervaren door wie dit overkomt. Daarom zoekt de politie de daders. Wilt u hierbij helpen? Dat kan op de volgende manieren:

-Wanneer u de dader(s) kent: geef ze aan. Ze hebben wellicht ook wat hulp nodig.

-Heeft u over deze actie horen spreken en denkt u de dader(s) te kennen? Tips zijn welkom.

-Ben je zelf de dader? Kijk in de spiegel en geef je aan. Dat voelt waarschijnlijk een stuk beter.

Tips kunnen naar de politie: 0900-8844.

