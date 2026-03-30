Handige tips uit de buurt – door Tuutjefluiter (30 maart 2026)

Centrum Haren

Dorpskerk 3 april 15 uur Vocaal Ensemble Groningen, a capella met muziek uit de Middeleeuwen en Renaissance, dirigent Wilfred Reneman. Laat u verrassen, toegang aan de zaal 15,- (voorverkoop 12,50), kinderen t/m 12 jaar 5,- euro: https://www.vocaalensemblegroningen.nl/agenda

Voor ondernemers: 9 april 9 uur Bistro Heerlijk: Samen de dag starten, leer elkaar beter kennen en wissel ideeën uit.

5 april 13-16 uur Restaurant Novo, Rijksstraatweg 143 : Vangelis Trio, Jazz met klassieke swing en soepele bossanova ritmes, aanmelden niet nodig.

Oosterhaar

Hestia, Zonnedauwweg: iedere 1e zondag van de maand Themamiddag met wisselende onderwerpen.. www.hestiaharen.nl/agenda

Mellenshorst, biljarten kan op maandag 13 en 19 uur + woensdag 13 uur. Ervaring is niet nodig,

loop voor gezelligheid gewoon binnen.

23 april 13 uur Bustocht naar Lauwersoog met vis eten (kibbeling of schol + drankje en ijsje)

Leden Ons Belang 20,- en niet-leden 30,- euro p.p. Opgave: info@onsbelangoosterhaar.nl of

06 57244848

Hortus

12 april 13-14.30 uur Praktisch+groen: Op stap met de Hortus Imker, kom meer te weten over de bij. Deelname 10 euro + entree, aanmelden: hortusharen.nl/agenda

Biotoop

15 april 19 uur Lezing Marcel Dicke: De belangrijkheid van Insecten. Met muzikaal optreden Linnaeustrio, afsluiting met drankjes en hapjes. Aanmelden kosteloos: In het kader van Antroposofische stichting 60 jaar: https://iona.nl/nieuws/bijeenkomst-15-april-kunst-en-insecten/

Dilgt

1 april 19.30 uur Alzheimer cafe: onderwerp Eenzaamheid bij dementie. Leden Humanitas

lucien Katerberg, Margriet Bodeker en Wim Lommerts komen vertellen wat Humanitas voor u hier- bij kan betekenen. Er zijn verschillende mogelijkheden, ook voor de mantelzorgers.

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/groningen/activiteit/eenzaamheid-bij-dementie

Duurzaam

Voedselkastjes met houdbare produkten, eten, drinken en andere levensmiddelen staan aan Molenkampsteeg 21, Jufferpad 40, Bongerd 8. Dit is voor ruilen, neerzetten of meenemen.

www.woonborg.nl/ij-ben-huurder-/buurtzaken/voedselkastjes

Vanaf 3 april is er weer 25 euro korting bij aankoop van een regenton, meer:

https://duurzaamgroningen.nl/acties/25-euro-korting-op-een-regenton

Sport

Be Quick: Voor stageweken bij de club kun je je aanmelden bij:

https://www.bequick1887.nl/1/2016/interesse-in-het-voetballen-bij-be-quick-1887/

Vrouwen en meisjes zijn meer dan welkom voor het vormen van nieuwe teams!!

14 mei VV Haren organiseert dit jaar het Horeca Voetbaltournooi. Gevraagd: vrijwilligers voor o.a. keuken, bar en muntverkoop, aanmelden: vvharen.nl/horecavoetbal-2026

Autiteam Glimmen is voor kinderen met Autisme Spectrum Stoornis, die iets meer structuur en begeleiding nodig hebben binnen een teamsport. De 1e 3 trainingen is gratis proberen, inschrijven:

autiteamglimmen.nl

Glimmen

17 april Groenenberg 20-22 uur Meezing café thema Lente, van Ede Staal tot Rolling Stones, met begeleiding van één of meer ervaren muzikanten. Teksten op een groot scherm, loop gerust binnen, toegang gratis.

Onnen

Tiehof 4 april 10-12.30 uur Fietsexcursie Onneresch, Appelbergen en Onnerpolder, gratis, vrijwillige bijdrage mogelijk, eigen fiets meenemen. Aanmelden: drentscheaa@ivn.nl

Meer: www.drentscheaa.nl

Algemeen

Vanaf 1 april is Reinhardt Orchideeén, Westerveen weer open Dinsdag t/m vrijdag 10-18 uur

zaterdag 10-17 uur. Tel. 06 14781560 https://www.reinhartorchideeen.nl/index.php

Het Groningen Landschap heeft een wandelroute gemaakt, die langs de Vork en Klooster Yesse

loopt. Het bezoekerscentrum van het klooster is open als de borden langs de weg staan.

Voor de Route:



Westerholm, Irenelaan: Er is een wandelroute met bloeiende voorjaarsbollen in de buurt, start Westerholm: https://www.westerholm.nl/assets/Wandeldoelen/WH17-Bollentijd-A5-kopie.pdf