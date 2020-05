Rubriek Wetenschap & Leven in Haren: Wat is een virus?

Column:

Door: Redactie

Heiko Jan Mein, natuur- en scheikundige in Haren, legt dit jaar voor Haren de Krant verbanden tussen de wetenschap en het leven van alledag in Haren.

Aflevering 2: Wat is een virus? Een korte uitleg.



Op dit moment gaat het bijna nergens anders over: het corona-virus. We horen er veel over en weten dat we er ernstig ziek van kunnen worden, maar wat is een virus eigenlijk ? Een virus is in tegenstelling tot een bacterie, een bacil of ander micro-organisme, een niet-levend deeltje zonder stofwisseling. Een groot molecuul in een jasje van eiwitmoleculen. Virussen hebben een kenmerkend bolvormig uiterlijk en zijn veel kleiner dan bacteriën of bacillen. Als een virus langs de eerste ‘verdedigingslinies’ van ons lichaam is gekomen, zal het zich hechten aan onze cellen. Een cel is voor het virus een ‘fabriekje’ voor het vermenigvuldigen van zichzelf. Stoffen in de cel worden gebruikt om het erfelijk virusmateriaal te kopiëren. Zo kan het zich razendsnel vermeerderen en meer cellen aanvallen. Het lijkt alsof een virus leeft, maar eigenlijk gaat het om een proces waarbij virusmoleculen zich vermenigvuldigen en daarbij ook hun structuur en werkwijze telkens een beetje veranderen. Dit ‘muteren’ maakt dat ieder virus uniek is en op zijn eigen manier cellen beschadigt. Ons afweersysteem (immuunsysteem) wordt ontregeld en we worden ziek. Een virus bezit structuren waarbij net als een sleutel in een sleutelgat hechting aan cellen kan plaatsvinden. Om dit te stoppen zal er een ‘verdedigingsproces’ moeten plaatsvinden om de chemie van het virus te verstoren. Omdat het geen levend organisme is, kan dat niet met antibiotica. Handen wassen met antibacteriële zeep in plaats van gewone zeep, heeft daarom ook geen zin. Om virussen te vernietigen moeten antistoffen worden aangemaakt in het lichaam. Met toediening van een ‘vaccin’ kan dat proces worden gestimuleerd. Ook kunnen aparte antivirale middelen ingenomen worden om essentiële chemische reacties te verstoren, zodat de ‘sleutel’ van het virus niet meer in het ‘sleutelgat’ van de cel kan. Daarnaast kan het ‘eiwitjasje’ van het virus kapotgemaakt worden. Met verstoorde reacties of een beschadigd jasje komt een virus dan ‘in de kou te staan’ en zal uiteindelijk het loodje leggen.