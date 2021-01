Webcolumn J.E. Bosch (januari)

Column:

Door: Redactie

Emmapark

Het is altijd weer een verheugmoment als zo halverwege elke maand “Haren De Krant” weer op onze deurmat ploft. Er valt altijd weer veel interessants te lezen over wat er zoal in Haren en omstreken plaatsvindt.

Zo vond ik in het decembernummer een artikel waarin gewag wordt gemaakt van een plan om op het nog altijd braakliggend terrein aan de Emmalaan waar de bekende rode haan de destijds nog aanwezige gebouwen met de grond gelijk heeft gemaakt, een parkje aan te (laten) leggen. Voorwaar een lumineus idee! Voor mijn geestesoog ontvouwt zich dan een plaatje waarop een mooi groen grasveldje met een picknickbankje wordt omzoomd door weelderig groen. Boompjes, heestertjes, bloemperkjes en in het midden een klein vijvertje met wat eendjes en een paar goudkarpertjes. Dat alles doorkruist met een leuk wandelpaadje. Op 1 januari van elk jaar kunnen de omwonenden dan een nieuwjaarsduik nemen in het vijvertje!

Ja beste lezer, ik maak er nu even een gekkigheidje van, maar ik vind het echt een heel goed idee, daar niet van. Maarrrrr… in Assen woont een meneer die blijkbaar andere plannen heeft: woningbouw. Men twijfelt nog over de vraag in welke vorm zoiets gegoten zou moeten worden, maar als je het mij vraagt wordt het een appartementencomplex van 3 of 4 hoog. Mijn voorstel zou dan zijn om op het platte dak van het te bouwen complex een leuke daktuin aan te leggen. Een mooi compromis tussen de omwoners en de projectontwikkelaar…..