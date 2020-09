Wetenschap & Leven: Door Heiko Jan Mein, fysisch chemicus – september 2020

Column:

Door: Redactie

Deelscooters maken Haren groener



Inmiddels heeft iedereen ze al wel gezien … de licht- en donkergroene elektrische ‘deel-scooters’ in winkelstraten, buitenwijken, parkeerplaatsen, of pardoes voor je deur. In navolging van een aantal andere grote steden, rijden er nu ook in de regio Groningen ruim 350 deelscooters rond van Go-sharing en Felyx-sharing, als moderne versie van het vroegere Amsterdamse ‘witte-fietsen-plan’. Het zijn 25-km-rijdende e-scooters; een 45-km-variant (met helmplicht) volgt binnenkort. Het gebruik is simpel. Ben je in het bezit van een (scooter)rijbewijs, dan kun je via een smartphone-applicatie een scooter in de buurt vinden en na registratie vanaf zo’n € 0,25 per minuut (afhankelijk van de duur) rondrijden. Na gebruik stal je hem weer ergens binnen het servicegebied voor een volgende klant.

De deelscooter is verrassend populair, vooral onder jongeren. Met name in deze coronatijd is het een stil en schoon vervoersalternatief en op lokaal niveau zeker te verkiezen boven een ‘knetterende en stinkende’ benzine-scooter. Toch blijkt uit milieuketen-beschouwingen voor CO2 en NOx -emissies, dat e-scooters nog niet veel beter scoren dan euro-4-norm benzinescooters. Vooral de fabricage van elektromotoren, (lithium-)accu’s (met hun beperkte levensduur) en het stroomverbruik zorgen voor een negatieve milieubalans. Pas als stroomopwekking geheel ‘groen’ is, zal dat veranderen. Een ander minpunt is de ‘straatvervuiling’ door scooterstalling op ongewenste plekken. Naast gebruikers verspreiden ook aanbieders ze voortdurend opnieuw na het op locatie herplaatsen van een volle accu, of als de stalling te veel geclusterd is. Gebruikers ervaren verder nog diverse problemen, waaronder die met het betaalsysteem. Ook zijn er gebruiker-accounts gehackt, waarna er op andermans kosten werd rondgetoerd en hebben beveiligings-hacks geleid tot diefstal. Tenslotte wordt vernieling en schade gemeld, of dumpen ‘aso-gebruikers’ scooters na gebruik bijvoorbeeld in een sloot. Ondanks deze kinderziekten, is de deelscooter een succesvol initiatief en sluit het aan bij het verkeers-milieubeleid. Voordat het fenomeen elektrische deelscooter echter probleemloos functioneert, valt er nog veel te evalueren en te verbeteren betreffende de verspreiding, het gebruik, de beveiliging en de (computergestuurde) technologie.