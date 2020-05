Wetenschap & Leven in Haren: Automatische deuren

Column:

Door: Redactie

Heiko Jan Mein, natuur- en scheikundige in Haren, legt dit jaar voor Haren de Krant verbanden tussen de wetenschap en het leven van alledag in Haren.

Aflevering 3: Automatische deuren

We vinden het inmiddels heel normaal: automatische deuren in winkels of bedrijven. Terwijl je komt aanlopen, opent een ‘onzichtbare portier’ de deur voor je. In werkelijkheid is het echter een sensor die de deur regelt. Sensoren … ze zijn overal in onze high-tech-samenleving en behoren tot een van de meest toegepaste vormen van elektronica. In het bovenstaande voorbeeld gaat het om een bewegingssensor. Een slim apparaatje dat werkt met infraroodstraling. Deze straling behoort tot licht dat we niet kunnen zien, net zoals röntgenstraling, gammastraling of ultraviolet licht. Infraroodstraling wordt uitgestraald door warme objecten. Mensen stralen ongeveer 100 Watt aan infraroodstraling uit. Bewegingssensoren zijn een soort fototoestelletjes die gevoelig zijn voor infraroodstraling. Voor het open en dichtdoen van een deur, bevindt zich bij de ingang zo’n apparaatje. Als er geen warme objecten zijn, registreert de sensor geen beeld. Komt er een warm object, (zoals een mens) in beeld, dan wordt het opgevangen warmtebeeld vergeleken met het normale lege beeld. Met twee sensoren naast elkaar kun je daarbij ook nog nagaan of het beeld stilstaat of beweegt. De gevoeligheid voor infraroodstraling van de sensor wordt bepaald door een speciale chemische stof, zoals polyvinylideenfluoride. Die stof is uiterst gevoelig voor temperatuurveranderingen. Infraroodstraling warmt de stof circa 0,02 oC op. Dit hele kleine temperatuurverschil zorgt voor het in beweging brengen van elektronen in de stof. Deze energie-deeltjes zorgen voor een elektrisch stroompje naar een schakeling, welke vervolgens ‘communiceert’ met een mechanisme dat het openen en sluiten van de deur regelt. Zo zorgen onzichtbare straling en elektronen ervoor dat deuren voor ons geopend worden. Misschien iets om even bij stil te staan als je er langsloopt … maar blijf niet te lang staan, want klem komen te zitten tussen automatische deuren is niet zo’n prettige ervaring !

Over Heiko Jan Mein

Hij is natuur- en scheikundige. Hij weet alles van fysische chemie. “Ja, hoe leg je dat vak nu uit”, zegt hij met een glimlach. Hij doet een poging en vertelt dat de fysisch chemicus materie onderzoekt die met het oog niet is te zien. Wijzelf en alles om ons heen bestaat uit atomen. En bij elektronica in apparaten, zoals een smartphone, gaat het nog verder. Die werken op basis van deeltjes waar atomen zelf uit zijn opgebouwd. “In mijn vak onderzoeken we de gedragingen van atomen. Wat doen ze als ze elkaar tegenkomen? Wat doen ze onder bepaalde omstandigheden en hoe kunnen we van hun eigenschappen gebruikmaken”.