15 maanden cel geëist tegen ontuchtpleger in Haren

De Peter Petersenschool was vorig jaar in rep en roer toen bleek dat een 59-jarige gastdocent uit Haren twee kinderen van 6 en 7 jaar had betast. De man werd aangehouden en tijdelijk opgesloten in afwachting van nader onderzoek. De man heeft bekend.

Op scholen, ook in Haren, begeleidde hij kinderen die extra aandacht nodig hadden. In de rechtszaal gaf hij toe dat hij het verschil niet altijd zag tussen het kind in hemzelf en het kind dat hij begeleidde. De Officier van Justitie achtte met die motivatie de kans aanwezig dat de man het nog eens zou doen. In de rechtszaal hebben de ouders van de betaste kinderen verteld welke impact de gebeurtenis heeft gehad. Ze vinden het heel vervelend, dat de verdachte weer in Haren is komen wonen en zij hem dus op straat zomaar kunnen tegenkomen.

De Officier van Justitie eiste 15 maanden cel, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Bovendien mag de man zich gedurende proeftijd van drie jaar niet in Haren laten zien (en zou dus moeten verhuizen). In die periode zou hij ook niet met minderjarigen mogen werken. Uitspraak over twee weken.

