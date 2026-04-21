Haren de Krant experimenteert met: persoonlijke podcast

Door: Redactie

Haren de Krant zoekt naar een manier om het medium podcast invulling te geven op lokale schaal. Een podcast is eigenlijk een radioprogramma dat je op ieder gewenst moment kunt beluisteren op PC of smartphone. We willen nu een betaalde service gaan aanbieden: uw eigen podcast-interview voor nu of later. Voor oud-collega’s of voor mensen die u ooit zult achterlaten. Misschien wel als cadeau voor iemand die u waardeert.

Wat voor podcast maakten we

Wij hebben er voorlopig voor gekozen om podcasts te publiceren via streamingsdienst Spotify. Als u een indruk wilt krijgen van onze experimenten, dan kunt u eens een podcast beluisteren via deze link: https://open.spotify.com/show/7ibG9h5o2FhTirDqTgj6pS?si=_P0qZ9JhR_mjLyFXTidp9A

Het zijn afleveringen van de talkshow Tafel van Haren die we van 2019 tot 2022 maakten.

Als u de link aanklikt komt u op streamingsdienst Spotify terecht. Als u daar al een account heeft kunt u direct gaan luisteren. Als u nog géén account heeft, dan kunt u simpel een GRATIS account op Spotify aanmaken. Op de gratis versie krijgt u soms wel reclame te horen.

Ook persoonlijke interviews

Een andere vorm van podcast is het persoonlijke interview. Als u de onderstaande link aanklikt komt u weer op Spotify en luistert u naar een persoonlijk interview dat Hein Bloemink maakte met oud-NOS nieuwslezer Rien Huizing, die tegenwoordig in Haren woont. Luister hier:

https://open.spotify.com/episode/41VjNeR4Rhm8ltWBJxubSy?si=_RF2Y2z-QPGrgWtthWy4_g

Wilt u ook een persoonlijke podcast?

Lijkt het u leuk om een podcast te laten maken (maximaal 60 minuten) over het leven van iemand die u kent? Over zijn/haar zakelijk leven? Over zijn/haar passies of talenten?

Misschien wilt u uw eigen levensverhaal wel vastleggen in een objectief podcast interview. Voor 495,- inclusief BTW is dat mogelijk. Voor dat bedrag is er een voorgesprek, opname van het interview (in Haren of omgeving), montage en levering van het audiobestand (in MP3). Indien u dat wenst wordt de podcast ook zonder extra kosten gepubliceerd via streamingdienst Spotify. Interviewer en editor: Hein Bloemink, Haren.

Kent (of bent) u de persoon die centraal mag staan in een podcast van Haren de Krant? Mail dan: redactie@harendekrant.nl