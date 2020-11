Nieuwe putdeksels in Haren

Door: Redactie

Van dinsdag 24 tot en met donderdag 26 november worden er op diverse plekken in Haren putten en deksels in het wegdek vervangen. Tijdens een inspectie kwam naar voren dat er op verschillende plekken in Haren putten te hoog in het wegdek liggen. Hierover krijgen we ook meldingen van bewoners. Doordat de rand van de put kapot is, gaat het deksel los liggen. Als putten te hoog liggen merk je dit ook, met name wanneer je eroverheen rijdt.

In totaal vervangt de aannemer 29 putten en deksels in de wijk Oosterhaar. Dit gaat gebeuren in de Ridderspoorweg, Irisweg, Blekenweg en Tuindorpweg.

Per locatie wordt de putrand eruit gefreesd. Er komt dan een nieuwe rand voor terug. De aannemer herstelt het asfalt en plaatst een nieuwe putdeksel. Waar nodig wordt het verkeer tijdelijk gestremd door verkeersregelaars.