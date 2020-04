Aanrijding met lichtgewonde Rijksstraatweg Haren

Door: Redactie

Op de Rijksstraatweg tussen Haren en Glimmen zijn dinsdagmiddag rond 15.45 uur twee auto’s op elkaar gebotst. De airbags waren in werking getreden door de klap.

Politie en ambulance zijn met spoed naar de plaats van het ongeval gereden en hebben hulp verleend. De indruk is dat de verwondingen van één of meer betrokkenen wel meevallen. Over de toedracht van de aanrijding is nog niets te melden, ook niet waarom kennelijk één auto moest remmen.



Foto’s: 112Groningen / Haren de Krant J. Lameris