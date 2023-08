Actie voor Voedselbank 7 september in Haren zoekt vrijwilligers

Nieuws:

Door: Redactie

Op donderdag 7 september is er een inzamelactie bij de Albert Heijn in Haren. U kunt meehelpen als vrijwilliger. Dat houdt in: vrijwilligers delen boodschappenlijstjes uit aan de binnenkomende klanten. En als die de winkel verlaten nemen de vrijwilligers de gekochte boodschappen in ontvangst.

We vragen u 1,5 uur mee te doen. Tijdstip in overleg.

U kunt zich per email aanmelden bij de werkgroep Haren van de Voedselbank Groningen p/a gertlos@hotmail.com of bellen met nummer 06 – 3040 5277.