Door: Redactie

Vandaag zijn de eerste asielzoekers met Covid-19 aangekomen in Haren. Zij worden tijdens hun quarantaine ondergebracht in een vleugel van het voormalige Nesciohotel aan de Emmalaan in Haren.

Woordvoerder Jacqueline Engbers van de COA laat weten dat 36 bewoners uit het AZC in Assen nu voorlopig in Haren zullen verblijven, totdat hun quarantaine is opgeheven.