Actueel: Heel Haren zit nu zijn nota afvalstoffenheffingen na te rekenen

Door: Redactie

Deze dagen worden door de gemeente Groningen de nota’s gestuurd met de afvalheffingen. In Haren wordt afval berekend op basis van het aantal opgehaalde kilo’s per adres. Dat is Diftar op gewicht. Nu komen er berichten binnen van mensen die op hun nota’s te hoog worden aangeslagen. Op social media is het een veelbesproken item sinds vandaag.

Contact met de rekenmeesters van de het Noordelijk Belastingkantoor is op dit moment niet mogelijk, omdat het weekend is. Maar inwoners van Haren melden dat op hun nota’s een hoger aantal kilo’s wordt berekend, dan in werkelijkheid is gewogen. De melders worden in deze gevallen dus benadeeld. Als dit structureel het geval is, maakt de gemeente een fout op een pijnlijk moment. Immers, er heerst nog onvrede over het afschaffen van Diftar op gewicht.

Wat is er aan de hand?

We zien in de nota’s van de melders een simpele optelfout. Eén van de gedupeerden laat zijn nota zien. Als men de gewogen gewichten optelt komt hij uit op 118,5 kilo. Echter wordt hij aangeslagen voor 167,5 kilo GFT. Bij restafval wordt hij aangeslagen voor 138,5 terwijl er 114 kilo is gewogen. Aangezien de Harenaars per kilo 20 cent moeten betalen, levert dit in dit voorbeeld een nadeel op van enkele tientjes. Er zijn ook meldingen met grotere absolute bedragen. Bij iemand is 316 kilo berekend, terwijl 260,5 kilo is gewogen. Een inwoner van Glimmen zag op de nota 409 kilo staan, terwijl op dezelfde nota stond dat 320 kilo was gewogen. En zo zijn er meer voorbeelden.

Twee opties

Op social media is het in Haren nu een drukte van belang. In het algemeen gaat men ervan uit dat men door de nota’s wordt benadeeld. Daar heeft het alle schijn van. Toch is er nog een kleine kans dat er een andere administratieve fout is gemaakt. Het zou kunnen dat het aangeslagen bedrag klopt, maar dat een te laag aantal gewogen kilo’s op de nota is vermeld. Pure theorie en hypothetisch. Mensen gaan er vooralsnog vanuit dat het berekende aantal kilo’s niet klopt en dat het gewogen aantal kilo’s wél klopt.

De redactie zal navraag doen bij de gemeente om de oorzaak van de rekenfouten te achterhalen. En natuurlijk wordt het de vraag hoe de gemeente de rekenfouten gaat herstellen. Wordt vervolgd.

Hieronder één van de voorbeelden die de redactie het afgelopen uur heeft ontvangen.

Update 19.00 uur: Het nieuws heeft intussen wethouder Glimina Chakor bereikt en ze zegt toe uit te zoeken hoe het zit. Een voorlichter van de gemeente Groningen heeft intussen ook gereageerd op de commotie. Hij verwacht dat dit een kwestie is die zijn oorsprong vindt bij het Noordelijk Belastingkantoor, die de nota’s opstelt en int. Daar zullen wij dus maandag navraag gaan doen.

De redactie ontvangt doorlopend meldingen van structurele rekenfouten. De nota’s betreffen overigens het kalenderjaar 2019.

Update 19.00 uur: Iemand meldt de redactie dat er ook mensen zijn met een extreem forse stijging van de nota OZB. Die komt ook via het Noordelijk Belastingkantoor. Het is de vraag of dit een incident is, of dat hierbij ook rekenfouten zijn gemaakt. Wie hiermee ervaring heeft wordt verzocht hieronder te reageren.