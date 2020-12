Actueel: incident aan Oude Borg (met updates)

Door: Redactie

Politie en hulpdiensten zijn zojuist (maandagmorgen 11.32 uur) uitgerukt naar de Oude Borg in Haren. Het eerste bericht was dat er een oudere man was overvallen in de woning. Het blijkt iets anders te zijn.

De man zou een confrontatie hebben gehad met een inbreker die hij had betrapt. Nadere info volgt.

Update 7 december 13.10 uur: De bewoner (89) betrapte bij thuiskomst een inbreker in zijn huis en zette de achtervolging in, waarbij hij ten val is gekomen en gewond raakte. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis afgevoerd, waarbij de ambulance met sirenes de straat uit is gereden. Over de inbraak of inbreker is nog niets bekend.

Update 7 december 16.45 uur: De verwondingen van het slachtoffer lijken mee te vallen. Volgens familie is het nog even afwachten wat de emotionele schade is voor de bewoner, die al 88 jaar is (niet 89 zoals eerst gemeld). De buit lijkt gering.

Foto’s: 112 Groningen / Haren de Krant