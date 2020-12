Actueel: Overval Rijksstraatweg/Kerkstraat (met update)

Door: Redactie

De politie deed maandagavond rond 20.30 uur een Burgernetmelding uitgaan in verband met een overval in de Kerstraat in Haren.

U wordt verzocht uit te kijken naar een blanke man met blote voeten in teenslippers. Hij is 1.80 m lang en droeg een oranjecapuchon. Op zijn handen tatoos.

Bij aantreffen 112 bellen.

Update 21.45 uur: De politie is al een uur met veel mensen aanwezig in het centrum van Haren. Getuigen melden ons, dat politiemensen een woning hebben omsingeld, ongeveer ter hoogte van de inrit van Oldehof. Daar zouden nu politiemensen een woning hebben betreden. Het lijkt erop dat dit gebeurt in het kader van onderzoek naar de overval. Getuigen melden dat er iets gebeurd is rond 20.00 uur op of nabij de Rijksstraatweg. Daarbij was geschreeuw te horen, dat erop duidt dat het zou kunnen gaan om een conflict over geld. De politie heeft nog geen nadere mededelingen gedaan.

Update 21.55 uur: Zojuist is een persoon uit de woning gehaald en afgevoerd in een politiebus. De politie meldt: Persoon aangehouden.

Foto boven: Ruben Huisman –

Hieronder: Thijs Huisman 112Groningen/Haren de Krant



Foto onderaan: Haren de Krant – aanhouding van iemand die mogelijk te maken heeft met de overval. Nadere bijzonderheden ontbreken.