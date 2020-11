Advertentie: Bodega-y-tapas in Haren haal je nu heel gemakkelijk in huis dankzij afhaalmaaltijden

Nieuws:

Door: Redactie

Normaal serveert Arjan lekkere cocktails en heerlijke Spaanse gerechten aan de gasten in restaurant Bodega y Tapas in Haren. Sinds het restaurant halverwege oktober de deuren helaas weer moest sluiten, kun je hem of sous-chef Marc tegenkomen met een grote tas op een brommer. Chefkok Nassib bereidt de tapas nu in afsluitbare bakjes, zodat zijn collega’s de tapas bij je thuis kunnen bezorgen.



Gezellig, toegankelijk, divers, en bovenal: lekker eten. Dat is Bodega y Tapas. In november 2019 opende Bodega y Tapas Haren haar deuren op de hoek van de Vondellaan en Rijksstraatweg. Hiermee werd de derde vestiging van het restaurant een feit. Vanaf het begin werd ook deze locatie een groot succes, door de enthousiaste bewoners van Haren en omstreken. Maar helaas kunnen ze voor de tweede keer dit jaar, voor een onbepaalde periode, geen gasten ontvangen.

TAPAS THUIS

“Het is een heftige tijd voor de horeca”, zegt restauranteigenaar Matthijs Vinckemöller. “Maar we zetten alle zeilen bij en hebben een manier gevonden om de tapas toch bij de gasten te krijgen.” Via de website van Bodega y Tapas kun je al sinds maart je tapas bestellen, kiezen voor afhaal of bezorging en via iDeal afrekenen. In deze tweede gedeeltelijke lockdown zijn er kindermenu’s en verschillende hoofdgerechten aan het take away assortiment toegevoegd. “We zitten in overlevingsmodus en daar word je creatief van.” Aldus Vinckemöller. “Onze gasten zijn dol op onze spareribs, dus we hebben een XXL versie toegevoegd. Daarnaast zijn er ook burgers of pita’s te bestellen. Op die manier is er voor het gehele gezin wat wils.”

STEL JE EIGEN BOX SAMEN

Bodega y Tapas biedt ook de mogelijkheid om je eigen box samen te stellen, met al jouw favoriete tapas. Bestellen kan op woensdag t/m zondag via www.bodega-y-tapas.nl. Afhaal is al mogelijk vanaf 13.00 uur aan de Rijksstraatweg 127, zodat je ook kunt genieten van een Spaanse lunch. Vanaf 16.00 uur wordt jouw bestelling bezorgd in Haren en omstreken.