Advertentie: Dinsdag 15 november: Open huis Zorgsuites Leyhoeve Groningen

Door: Redactie

Comfortabel wonen met 24/7 intensieve en liefdevolle zorg in een beschermde omgeving? Dat kan! Op dinsdag 15 november aanstaande organiseren we een Open Huis van onze zorgsuites. U bent van harte welkom om geheel vrijblijvend een kijkje te komen nemen tussen 14.00u en 17.00u. Er staat een heerlijke kop koffie en/of thee met wat lekkers voor u klaar.

De zorgsuites zijn gelegen rondom 8 gezamenlijke huiskamers waar dagelijks 16 uur per dag een huismoeder of -vader aanwezig is. Om de bewoners begeleiding en gezelschap te bieden, een oogje in het zeil te houden, spelletjes te spelen en een verse maaltijd te bereiden en serveren. Daarnaast staat er 24/7 een zeer deskundig zorgteam paraat voor de zorg die wij op maat leveren. Dit in samenwerking met de huisartsenpraktijk die in De Leyhoeve gevestigd is.



Open huis Zorgsuites | 15 november 2022

U bent van harte welkom tussen 14.00 – 17.00 uur.

Aanmelden is niet nodig.

Wij ontvangen u graag op het volgende adres:

Woonlandschap de Leyhoeve

Helperpark 258-L

9723 ZA Groningen

Tip: Kom met het Openbaar Vervoer (pal naast De Leyhoeve Groningen treft u zowel een bus- als treinstation).

Parkeren? Dit kan in één van de nabijgelegen parkeergarages.