Advertentie: nu alvast je zakelijke decembercadeautjes regelen

Door: Sales

Je kunt BLOOM in Haren nu al laten nadenken over een leuke suggestie voor je zakelijke relatiecadeautjes in december.

We hebben cadeautjes voor alle budgetten. Altijd bijzonder, origineel en hartelijk. Mooi verpakt.

Kijk voor een impressie op www.bloom-haren.nl of op insta: @bloom.haren

Stuur me een berichtje via www.bloom-haren.nl (contact) en geef me gerust je wensen door. Je relaties zullen er blij mee zijn.