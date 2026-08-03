Ingezonden artikel: Goed voorbereid varen in de omgeving van Haren: praktische tips voor een veilige dag op het water

Door: Sales

De omgeving van Haren is een geliefde bestemming voor recreatieve watersporters. Dankzij de gunstige ligging ten zuiden van Groningen vormen het Paterswoldsemeer, het Noord-Willemskanaal en de verbindingen richting het Zuidlaardermeer een gevarieerd vaargebied voor zowel beginnende als ervaren schippers. Of je nu kiest voor een ontspannen tocht met een sloep, een dag zeilen of een langere route door de Groningse en Drentse wateren, een goede voorbereiding maakt het verschil tussen een zorgeloze dag en onverwachte problemen.

Ontdek de veelzijdige vaargebieden rondom Haren

Haren ligt op een unieke locatie voor watersportliefhebbers. Binnen korte tijd vaar je door verschillende landschappen, van uitgestrekte meren tot rustige kanalen en natuurgebieden.

Het Paterswoldsemeer is misschien wel het bekendste recreatiegebied in de regio. Hier komen zeilers, suppers, kanoërs en sloepvaarders samen. Dankzij de relatief beschutte ligging is het meer geschikt voor zowel recreatief varen als het opdoen van vaarervaring.

Wie liever een langere tocht maakt, kan via het Noord-Willemskanaal verschillende richtingen op. Deze historische vaarverbinding biedt toegang tot andere delen van Groningen en Drenthe, waarbij je onderweg geniet van karakteristieke bruggen, groene oevers en sfeervolle dorpen.

Ook het Zuidlaardermeer behoort tot de populaire bestemmingen. Dit natuurgebied trekt niet alleen watersporters, maar ook vogelliefhebbers en recreanten die willen genieten van rust en ruimte. Vooral tijdens de zomermaanden is het een aantrekkelijke plek voor een dagtocht.

Door deze combinatie van meren, kanalen en natuur is Haren een uitstekende uitvalsbasis voor uiteenlopende vaarroutes.

Een goede voorbereiding voorkomt veel problemen onderweg

Hoewel recreatief varen vooral ontspanning biedt, vraagt het ook om verantwoordelijkheid. Veel situaties op het water zijn eenvoudig te voorkomen wanneer je vooraf enkele controles uitvoert.

Denk bijvoorbeeld aan:

controle van de motor, brandstof en accu; voldoende reddingsvesten voor alle opvarenden; een opgeladen telefoon of marifoon indien aanwezig; een actuele weersverwachting; een EHBO-set en basisgereedschap aan boord; voldoende drinkwater en zonbescherming tijdens warme dagen.

Ook de route verdient aandacht. Controleer vooraf of er bruggen of sluizen op de route liggen en bekijk eventuele bedieningstijden. Zeker buiten het hoogseizoen kunnen openingstijden afwijken.

Wie regelmatig vaart, weet bovendien dat weersomstandigheden snel kunnen veranderen. Wind, regen of onweer kunnen een ontspannen tocht plotseling uitdagender maken. Door vooraf de verwachtingen te controleren en eventueel je planning aan te passen, verklein je de kans op gevaarlijke situaties.

Ken de belangrijkste vaarregels voordat je vertrekt

Op het water gelden duidelijke regels die bijdragen aan de veiligheid van iedereen. Zeker op drukke recreatieve vaarwegen is het belangrijk om rekening te houden met andere gebruikers.

Enkele belangrijke aandachtspunten zijn:

houd voldoende afstand tot andere vaartuigen; pas je snelheid aan de omstandigheden aan; let op voorrangsregels; voorkom onnodige golfslag bij aanlegplaatsen of kleinere boten; blijf alert bij bruggen, sluizen en smalle doorgangen.

Daarnaast is het verstandig om vooraf na te gaan welke regels gelden voor het vaargebied waar je naartoe gaat. Sommige natuurgebieden kennen bijvoorbeeld snelheidsbeperkingen of seizoensgebonden regels ter bescherming van flora en fauna.

Rijkswaterstaat biedt uitgebreide informatie over veilig varen, vaarregels en een goede voorbereiding op recreatieve vaart. Deze informatie helpt zowel beginnende als ervaren watersporters om goed voorbereid het water op te gaan.

Veilig varen betekent ook nadenken over onverwachte situaties

Niemand vertrekt met het idee schade te varen, maar een klein moment van onoplettendheid kan al gevolgen hebben. Denk aan een aanvaring tijdens het aanleggen, schade door harde wind of een botsing met een steiger of ander vaartuig.

Juist daarom kiezen veel booteigenaren ervoor om niet alleen hun boot goed te onderhouden, maar ook stil te staan bij de financiële gevolgen van onverwachte schade. Een bootverzekering kan daarbij extra zekerheid bieden. Welke dekking geschikt is, hangt af van onder meer het type boot, de waarde en hoe intensief deze wordt gebruikt.

Voor mensen die regelmatig recreatief varen, is een bootverzekering afsluiten dan ook vaak een logisch onderdeel van een complete voorbereiding.

Geniet zorgeloos van alles wat de omgeving van Haren te bieden heeft

De wateren rondom Haren bieden voor vrijwel iedere watersporter iets bijzonders. Van ontspannen varen over het Paterswoldsemeer tot langere tochten richting het Zuidlaardermeer of door de Groningse kanalen: de mogelijkheden zijn veelzijdig.

Een geslaagde vaardag begint echter al voordat de trossen losgaan. Door je route te plannen, de weersverwachting te controleren, de geldende vaarregels te kennen en ervoor te zorgen dat je boot in goede staat verkeert, verklein je de kans op onverwachte situaties aanzienlijk.

Met een goede voorbereiding kun je volop genieten van al het moois dat de omgeving van Haren vanaf het water te bieden heeft, zodat iedere vaartocht niet alleen ontspannen, maar ook veilig verloopt.