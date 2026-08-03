Brandweer naar Noordlaarderbos, natuurbrand voorkomen

Door: Redactie

Verschillende brandweerkorpsen zijn maandag 16.48 uur met spoed uitgerukt naar de Pollseweg bij het Noordlaarderbos.

Info volgt zodra wij meer weten.

Update: brandweer Groningen, Eelde en een droneteam uit Winsum zijn onderweg.

Het is niet bekend wat er aan de hand is.

Update 17.10u Er wordt een bosbrand gemeld, maar de omvang is nog niet duidelijk.

Update 17.15 uur Naar wij vernemen is de brand door de brandweer geblust en is uitbreiding van de natuurbrand voorkomen.

Foto’s: Patrick Wind 112 Groningen/ Haren de Krant



Einde live berichtgeving 17.15 uur