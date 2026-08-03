Handige tips uit de buurt 3 augustus (door Tuutjefluiter)

Nieuws:

Door: Redactie

Hortus

16 augustus 13-14.30 uur: Praktisch+groen: Op stap met Hortus-imker Theo Elzenga.

Aanmelden: https://www.hortusharen.nl/agenda/praktisch-groen-op-stap-met-de-hortus-imker-augustus/

Kosten 5,- euro + entree, bij slecht weer wordt er binnen meer uitleg gegeven over de bij.

9 aug. 13.30-14 uur en 15- 15.30 Chinese tuin Mozart fluitkwartet Het ensemble is voor deze gelegenheid samengesteld, naar aanleiding van een oude wens om eens een fluitkwartet van Mozart te spelen. Fluit: Judith Smeets Viool: Joost Boskamp Altviool: Christa van der Veere Cello: Leonie Venema Ze spelen het Fluitkwartet in D van Mozart, en als extra een zomerse verrassing. Regulier

entree.

Natuur

Glimmen Groenenberg 12 sept. 10-12 uur: Plantenruilmarkt met Duurzaam Glimmen.

Noordlaren, Rieshoek 11 sept.13.30-18 uur Gronings Groen voor groene vrijwilligers in de provincie Groningen, met lezingen, excursies, workshops en fotowedstrijd, zie voor het zeer diverse programma (keuze uit 19 mogelijkheden): https://duurzaamglimmen.nl/wp-content/uploads/2026/07/Uitnodiging_en_programma_Gronings_Groen_2026_def_0.pdf

aanmelden t/m 17 augustus kan via: https://groningsgroen.nl/#aanmelden

Mikkelhorst: de pluktuin is open, maak zelf een boeket tegen een kleine prijs, afrekenen per steel.

Onnen

12 aug. 18-20 uur Tiehof, inloopavond uitleg en planning verbetering kade Onner Oostpolder.. Recente metingen laten zien dat de kades op diverse locaties rondom de bergingspolder te laag zijn geworden als gevolg van zetting. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd om delen van de Noordlandsdrift, Koelandsdrift, de kade langs de Dokter E.H. Ebelsweg en de kade bij Waterbedrijf Groningen weer op hoogte brengen, zodat deze weer voldoen aan de gestelde normen. Dit betekent dat de kades terug worden gebracht op dezelfde hoogte als waarop ze destijds zijn aangelegd. Waar nodig wordt een overhoogte meegenomen tijdens de werkzaamheden, zodat de kades de komende jaren, ook onder de invloed van zettingen, hun vereiste normhoogte behouden. De mate van ophoging varieert van 10 tot 40 cm.

Yesse

12 en 13 september: Open Monumenten Dag in Essen: te Yesse en op Boerderij Essen 13 (Hemmesheerdt, Bolhuis). Een weekend lang activiteiten in en rond Essen, georganiseerd door de historische vereniging Old Go in Haren. Info volgt, zie ook www.oldgo.nl Mooie kleurplaten met o.a. Haren en Onnen: https://www.openmonumentendag.nl/groningen/kleurplaten

Sport

29 aug. 8.50-12.30 uur Sportpark Harener Holt, duurzame kledingbeurs, tweedehands hockey clubkleding en nieuwe clubartikelen. https://www.hcgroningen.nl/event-detail/ccd3ce05-bd05-4ee9-aa97-7e8b4de6fcab

26 sept. 16-20 uur, 100 jaar Hockeyclub viering met:

Gratis hockeyclinic door internationals, Qmusic the party, Foodtrucks, Photobooth, Fototentoonstelling 100 jaar HC Groningen Ontmoetingsplek voor oud-leden, Speeltoestellen en luchtkussens https://www.hcgroningen.nl/agenda

Voor jeugd vanaf 8 jaar

11 aug. 11-12 uur Oosterweg, tennisclinic t/m 16 jaar, je hoeft geen lid van een club te zijn, aanmelden: https://www.bslim.nl/events/tennis-clinic-haren/

13 aug. 14-17 uur Crazy 88: Vorm in je eigen wijk of straat een team van 2-6 personen met een leuke teamnaam en in bezit van een telefoon en doe mee met Crazy 88:

Ieder team bepaalt zelf welke opdrachten de groep het eerst gaat doen of welke opdrachten minder leuk zijn. De meeste punten zijn te verdienen met het voltooien van alle 88 opdrachten. Als bewijs dat je de opdracht hebt gedaan, stuur je een foto of filmpje naar een telefoonnummer wat je van te voren van ons krijgt! Er zijn opdrachten waar je een vast aantal punten voor krijgt als je hem gedaan hebt, maar er zijn ook opdrachten die door de buurtsportcoaches beoordeeld worden op creativiteit en originaliteit en die dan 1 tot 10 punten voor die opdracht kunnen geven.

Wat je nodig hebt voor deze activiteit is:

een gezellig team (van 2 tot 6 personen)

een telefoon (nummer) waarmee je bewijsmateriaal kan versturen.

een leuke teamnaam

Aanmelden kan via: https://www.bslim.nl/events/crazy-88-8-14-jaar/

Verkeer

Sporthal Beatrixoord 28 aug. 13-16 uur. Driewielfiets-ontdekdag, uitleg door de fietsersbond over rijden met de driewielfiets. Ook een proefrit is mogelijk.

Dilgtweg 10 aug. 7 uur- 4 sept. 16.30 uur Herinrichting en onderhoud. Weg dicht in beide richtingen voor alle verkeer. https://debouw.app/projects/herinrichting-dilgtweg-haren

Station Haren, tussen 27 juli en 14 sept. werkzaamheden nieuwbouw fietspaviljoen. In die periode zijn geen OV fietsen te huur, wel kan er dan tijdelijk gebruik worden gemaakt van deelfietsen en

deelscooters.

Enexis

Stroomonderbreking wegens werkzaamheden bij:

21 aug. 8 – 16 uur postcode: 9751 AH en AJ, 9752 BK en BJ

24 aug. 8 -1 16 uur : 9752 XJ