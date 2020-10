Advertentie: Op 20 minuten van Haren naar het theater

Nieuws:

MartiniPlaza | 12 t/m 25 oktober 2020

Daniël Arends | Thuis praat ik bijna nooit

“Ok lieve mensen, voor deze ene keer dan. Een nieuwe show van een uur. Geen muziek, geen rode draad, geen gedoe. Zestig minuten stand up comedy pur sang. Geniet ervan.” P.S.: ” Ik zou maar naar deze gaan, volgende show ga ik waarschijnlijk weer moeilijk lopen doen.”

Datum: Ma 12 okt t/m zo 18 okt 2020

Tijd: 19.00 uur en 21.30 uur

Entree: € 29,50

Informatie: https://martiniplaza.nl/agenda/daniel-arends

Hunkemöller fabrieksverkoop

Het is weer zover: de Hunkemöller fabrieksverkoop in Groningen! Hunkemöller organiseert een paar keer per jaar een fabrieksverkoop (ook bekend als de Hunkemöller Factory Sale) op verschillende plaatsen in België, Duitsland en Nederland. Hier shop je bh’s, slips, nachtmode, HKMX Sport collectie en accessoires vanaf € 2,-.

Datum: Di 20 okt t/m vr 23 okt 2020

Tijd: 09.30- 20.00 uur

Entree: € 1,00

Informatie: https://martiniplaza.nl/agenda/hunkemoller-fabrieksverkoop-2020

Yentl en de Boer | Kampvuursessies

Yentl en de Boer zijn er weer klaar voor. Na twee synchroon geboren baby’s keert het muzikale cabaret duo weer terug op het podium met een verzameling van hun beste werk tot nu toe en gloednieuwe liedjes.

Datum: Vr 23 okt 2020

Tijd: 19.00 uur en 21.30 uur

Entree: € 29,50

Informatie: https://martiniplaza.nl/agenda/yentl-en-de-boer

Thijs Lindhout | Hoe de fuck vind ik geluk?

Hoe kun je in tijden van crisis toch geïnspireerd raken en gelukkig blijven? Of misschien zelfs nog gelukkiger worden? Bereid je voor op een achtbaan aan emoties. Zing mee met de corona medley. Ontdek hoe je intiem kunt zijn zonder elkaar aan te raken. En ga gegarandeerd met een glimlach naar huis. Eindelijk weer een avondje uit met muziek, inspiratie en humor!

Datum: Za 24 okt 2020

Tijd: 20.30 uur

Entree: € 29,50

Informatie: https://martiniplaza.nl/agenda/thijs-lindhout-2020

Maatregelen Coronavirus

MartiniPlaza biedt haar bezoekers een coronaproof bezoek waarbij er zonder zorgen kan worden genoten van een avond uit. Wij vragen alle bezoekers de volgende maatregelen te treffen:

Was uw handen regelmatig;

Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog;

Schud geen handen;

Blijf thuis als u verkoudheidsklachten of verhoging hebt.

Indien anderen geen afstand houden of zich niet aan de huisregels houden, spreek elkaar hier vriendelijk op aan of meld het bij een van onze medewerkers;

Draag een mondkapje in alle publieke openbare ruimtes waarbij u geen aangewezen plek heeft.

Ontheffing

MartiniPlaza heeft van de veiligheidsregio Groningen ontheffing gekregen voor het maximum van 30 personen per zaal. Dit betekent dat MartiniPlaza meer dan 30 bezoekers mag ontvangen per zaal, mits er aan de maatregelen vanuit het RIVM wordt voldaan. De ontheffing is o.a. toegekend omdat MartiniPlaza een groot cultureel belang heeft in Groningen en afgelopen periode heeft laten zien te kunnen voldoen aan alle richtlijnen en maatregelen vanuit het RIVM.