Algemeen informatief: 5 tips om je woonkamer een nieuwe look te geven

Door: Redactie

Ben je uitgekeken op je interieur en klaar om het een nieuwe look te geven? Soms ben je er gewoon simpelweg aan toe om eens wat anders te doen met je woonkamer. We delen 5 tips om je woonkamer een nieuwe look te geven. Laat je vooral inspireren!

#1 Mix & match met kleuren

Veel mensen blijven graag bij de veilige kleuren: grijs, zwart en wit. Maar wil je eens wat anders in je woonkamer, dan zal je toch uit je comfortzone moeten stappen. Probeer verschillende kleuren, stoffen en materiaal uit. Ben je nou nog op zoek naar wat inspiratie? Het internet is je grootste vriend.

#2 Ga voor kleur op de muur

Een frisse kleur kan je hele woonkamer gelijk een hele andere uitstraling geven. Een likje verf kan echt wonderen doen. Met een vrolijk kleurtje op de muur lijkt het bijna alsof je in een nieuw huis woont. Het toevoegen van kleur is daarnaast ook een goedkope en effectieve manier om je woonkamer een nieuwe look te geven.

#3 Koop nieuwe meubels

Het kopen van nieuwe meubels kan je hele woonkamer een andere uitstraling geven. Dit hoeven niet eens alle meubels te zijn. Je kan bijvoorbeeld gaan voor een nieuwe kast. Naast dat het een echte eyecatcher is, is het ook nog eens de ideale uitkomst voor het opbergen van jouw spullen. Sommige accessoires zoals fotolijstjes en boeken kun je mooi tentoonstellen in bijvoorbeeld een open kast, terwijl andere spullen weer mooier opgeruimd staan in een kast met deuren of met lades.

#4 Verander de indeling van je woonkamer

Als je nog wel tevreden bent met je meubels kun je er ook voor kiezen om je meubels te verplaatsen. Probeer te spelen met de indeling van je woonkamer. Soms kan het erg verfrissend zijn om de boel eens te verschuiven. Het is fijn als je dit samen kunt doen met iemand. Zware meubels verplaatsen in je eentje is niet echt een pretje. En die persoon kan je dan ook gelijk helpen met het beoordelen of de verandering is geslaagd!

#5 Maak gebruik van accessoires

Misschien wel de makkelijkste manier om je interieur een nieuwe look te geven, is om wat leuke accessoires toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe plaids, een tapijt, een leuke mand, planten of kaarsen. Deze kleine veranderingen maken al een groot verschil.