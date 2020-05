Algemeen informatief: aantal verkeersdoden stijgt sinds 2014

Door: Redactie

Op 12 maart kwam een automobilist in Midlaren in botsing met een lantaarnpaal. De brandweer wist haar uit de auto te bevrijden, waarna zij naar het ziekenhuis werd vervoerd. Hoewel de Nederlandse wegen relatief veilig zijn, zit een ongeluk in een klein hoekje. Een botsing door onoplettendheid, onwel worden of onveilig rijgedrag kan al snel resulteren in ernstige problemen en daarom is een goede autoverzekering ook zo belangrijk. De mevrouw in Midlaren kwam er gelukkig goed vanaf, maar helaas lijkt het erop dat het aantal verkeersdoden de afgelopen jaren toeneemt.

In 2018 net zoveel dodelijke slachtoffers als 2009

De recentste cijfers van het CBS hebben betrekking op 2018. In dat jaar vielen er 678 doden in het verkeer ten gevolge van een ongeval. Dit is 11 procent meer dan het jaar daarvoor, toen er ‘slechts’ 613 doden vielen. Deze 11 procent is daarmee de grootste toename in dodelijke verkeersslachtoffers sinds 1989. Toch is de ontwikkeling niet louter negatief, want in vergelijking met 1998 is het aantal doden met 60 procent afgenomen. In dat jaar werden namelijk 1.149 slachtoffers geteld die een auto-ongeluk niet overleefden. Met name tussen 1998 en 2014 is het aantal dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen scherp gedaald. In deze periode halveerde het aantal dodelijke slachtoffers bijna. Helaas was 2014 een keerpunt en sindsdien stijgt dit het aantal slachtoffers weer gestaag. Zoveel dodelijke slachtoffers als er in 2018 vielen, waren niet meer geteld sinds 2009.

Veel verkeersdoden onder auto-inzittenden en fietsers

Vooral inzittenden van personenauto’s en fietsers zijn vaak slachtoffer. Beide vertegenwoordigen zij namelijk een derde van het totale aantal verkeersdoden. In 2018 waren 233 verkeersparticipanten dodelijk verongelukt, terwijl zij in de auto zaten en dit is in vergelijking met 2017 een toename van 16 procent. Bij de fietsers is er een stijging waar te nemen van 11 procent, waardoor er in 2018 228 dodelijke slachtoffers vielen. Helaas is er ook een stijging van slachtoffers die met een scootmobiel deelnamen aan het verkeer. Waar in 2017 25 verkeersdoden vielen onder deze groep, steeg dit aantal in 2018 tot 44. Alleen het aantal slachtoffers onder voetgangers en bromfietsen nam in hetzelfde jaar af met 13 procent.

Groningen vormt middenmoot

Hoewel verkeersongelukken ook hier niet zeldzaam zijn, is Groningen een relatief veilige provincie wat betreft het verkeer. De meeste verkeersdoden vallen in de Noord-Brabant. In 2018 vielen er in deze provincie 5,9 slachtoffers per 100.000 inwoners. In Flevoland is het laagste getal te zien: 2,4 slachtoffers per 100.000 inwoners. In Groningen staat in de middenmoot met 3,8 dodelijke verkeersslachtoffers per 100.000 inwoners.