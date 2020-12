Algemeen informatief: Bij een (dreigende) scheiding de coronatijd doorkomen

Door: Redactie

Niet altijd brengt een crisis je als partners dichter bij elkaar. Juist in de tijd als je aangewezen bent op elkaar, komen barstjes in het fundament van je relatie eerder aan het licht. Niet voor niets stegen de scheidingen in het derde kwartaal met 7,5% ten opzichte van vorig jaar.

Tegelijk blijkt dat veel koppels het juist in deze tijd lastiger vinden om te besluiten uit elkaar te gaan. Niet weten wat er gaat komen is nu nog sterker aanwezig. Ook wat de financiële consequenties zijn, is belangrijker in deze tijd van onzekerheden. Niets doen aan zo’n situatie lost niets op maar maakt het vaak nog erger. Met elkaar in gesprek blijven, is dan eigenlijk de enige oplossing.

Rust of stress als trigger

Duidelijk mag zijn dat de coronacrisis zelf niet de aanleiding is van de scheidingen. Maar mist er al iets in de basis, sluimert er al een en ander, dan kan zo’n crisis wel de druppel zijn. Dat kan omdat er rust komt of juist meer stress. Ook beide thuiswerken, is dan niet bevorderlijk. Een scheiding is overigens niet iets dat plots komt maar vaak al een langere aanloop heeft. De rust of de stress zijn de druppel.

Ook met het wegvallen van sociale activiteiten, sport, vrienden en andere leuke dingen, uitjes, blijk je meer op elkaar aangewezen of in elk geval meer bij elkaar in de buurt. Dan blijk ineens dat de schouder die er thuis zou moeten zijn, er niet voor je is. Of je beseft dat je eigenlijk niet voor altijd met elkaar verder wilt. Toch blijkt een volgende stap niet altijd even makkelijk. Dat kan zijn doordat er kinderen zijn maar ook om financiële redenen. Mediation kan uitkomst brengen om met elkaar in gesprek te gaan. Een goede tussen oplossing tot je zover bent dat je echt een weloverwogen keuze kunt maken hoe je de dingen samen gaat aanpakken. Dat kan zijn dat je verder gaat met elkaar in huis maar ook dat je alsnog uit elkaar gaat. Het gaat niet om wat er gebeurt maar wel dat je het in goed overleg gaat waar je je beide prettig bij kunt voelen.

Tijdelijk

Zo voorkom je een overhaaste beslissing waar je misschien later spijt van hebt. Daarbij is onmacht in communicatie vaak de aanleiding tot conflicten. En daar zit je beide niet op te wachten. Niet voor jezelf maar al helemaal niet als er ook kinderen zijn. Onmacht en verdriet kunnen er toe leiden dat je de ander schade toe brengt wat je helemaal niet wil. Door mediation via Merlijngroep.nl is het eenvoudiger om naar de mogelijkheden te kijken en te zorgen voor een goede oplossing voor beiden. Weten wat voor mogelijkheden er zijn, geeft rust waardoor je makkelijker met de situatie kunt omgaan.

Gescheiden ouders corona

Ben je al gescheiden? Ook dan is er nu misschien wel meer stress. Duidelijk mag zijn dat je toen niet voor niets uit elkaar gegaan bent en dus is het niet raar dat er nu communicatieproblemen ontstaan. Toch is een vechtscheiding iets dat je beide niet wil. Niet voor jezelf en niet voor je kinderen. Blijf dus uit een situatie waarbij je de kinderen bij elkaar weg gaat houden. Mediation helpt je ook in deze tijd als communiceren nog lastiger is, de oplossingen te vinden. Een mediator kan bemiddelen bij onderwerpen als rolverdeling, verdeling van de tijd met de kinderen maar ook over kosten of de verkoop van het huis.