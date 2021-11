Algemeen informatief: Deze fruitbomen kun je nú in je tuin planten

Door: Redactie

In het najaar kun je het beste starten met het planten van bomen in je tuin. Of je tuin nu groot of klein is, een mooie boom is ongetwijfeld een verrijking van het groen in jouw buitenruimte. En wat kun je nu beter plaatsen dan een fijne fruitboom? Deze hebben in de lente vaak prachtige bloesems, terwijl je in het najaar letterlijk de vruchten kunt plukken. Ze zorgen voor wat schaduw in de tuin en hebben een ontzettend groene uitstraling. Deze drie bomen kun je nu direct in de tuin planten.

De klassieke appelboom

Een appelboom is een leuke boom die vrij groot kan worden en in heel veel tuinen goed staat. Deze staat dan ook het liefste op een zonnige plek zonder al te veel wind. Op die manier kunnen de appels – als ze eenmaal aan de boom groeien – genoeg zon pakken om goed te rijpen. Let wel op wat voor formaat je koopt. Een hoogstam appelboom kan namelijk wel negen meter hoog worden en hier moet je de ruimte voor hebben. Je kunt uiteraard ook voor een kleinere variant gaan, die maximaal vijf meter hoog wordt.

Een unieke perzikboom

Weinig mensen hebben een perzikboom in de tuin en dat is eigenlijk best vreemd. Het is namelijk een vrij makkelijke boom in onderhoud en de halfstamvariant is zelf bestuivend. Hierdoor hoef je er geen andere planten of bomen omheen te zetten om de vruchten te kunnen plukken. De boom heeft veel zon nodig en maakt zelf een bladerdak, waardoor jij lekker in de schaduw kunt zitten onder de boom. Zonwering hoef je dus niet aan te schaffen als deze eenmaal volgroeit is! In het voorjaar krijgt deze boom trouwens prachtige bloesems, waardoor deze ook nog eens een elegante uitstraling heeft.

Een exotische abrikozenboom

Ben jij echt een abrikozenfan? Dan moet je nu een abrikozenboom planten. Deze heeft een exotisch uiterlijk en staat dan ook het liefste in de volle zon of halfschaduw. Ze kunnen tot wel zes meter hoog worden, dus het is belangrijk om hier rekening mee te houden. Via bomendael kun je kiezen uit drie zelf bestuivende abrikozenbomen, die zeer sappige vruchten produceren. Je moet deze in de zomer wel wat extra aandacht geven, want met de ontzettende dorst kun je hem het best dagelijks van water voorzien.