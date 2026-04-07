De Pub in Haren definitief gesloten na meer dan 30 jaar

Uitbaters Gert en Helena hebben zelf het tijdstip bepaald waarop de laatste borrel zou worden geschonken in het beroemde café De Pub in Haren. Zaterdag 4 april klokslag middernacht was het zover. De Pub is verleden tijd.

Zaterdag zat de zaal barstensvol met fans, die de afgelopen decennia lief en leed hebben gedeeld rond de tap van Gert Hovenkamp. En dan waren er natuurlijk nog vele honderden die er niet bij waren, maar wel leuke herinneringen bewaren aan dit café aan de voet van de Dorpskerk.

Jan Broekman was één van hen en hij publiceerde zelfs op Facebook een lange ode aan De Pub. Daarin stelt hij dat het wennen zal zijn dat de deur vanaf nu gesloten is en het licht niet brandt. Hij refereert aan de vele vele verhalen die zich afspeelden in deze dorpskroeg, waar feesten werden gevierd, waar luidkeels werd gezongen en zelfs weleens iemand op de bar danste, beneveld door een biertje teveel. De 4Mijl, Koningsdag en Hemelvaarttoernooi (horecavoetbal) waren jaarlijkse hoogtepunten. Jan Broekman haalt in zijn ode herinneringen op aan de coronatijd, waar Gert spareribs aan huis bezorgde. Hij eindigt met “Gert bedankt voor al die jaren, waaraan we mooie herinneringen bewaren”.

Nu het team van De Pub (Gert, Helena en Leon) er een punt achter heeft gezet is natuurlijk de vraag of het café wordt overgenomen. Naar verluidt waren er gegadigden, maar is er nog geen knoop doorgehakt. Een veel gestelde vraag is ook: wat gaan Gert en Helena nu doen? Daarover gaan al wel wat speculaties rond, maar ook hierover is nog geen zekerheid. Wordt vervolgd.

Wat wél zeker is: Haren is een aantrekkelijke ontmoetingsplaats kwijt, die gecompenseerd zal moeten worden door Café de Zaak. Dat is nu nog de enige avondkroeg in het dorp.



