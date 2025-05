Biodiversiteit staat centraal in De Hortus

Door: Redactie

In het kader van de Week van de Biodiversiteit organiseert de Hortus Botanicus Haren op zaterdag 24 mei 2025 een gevarieerde Biodiversiteitsdag. Met drie verschillende activiteiten verspreid over de dag ontdek je de rijkdom aan dierlijk leven in de Hortus. Van de eerste vogelzang in de ochtend tot het fladderen van nachtvlinders in het donker.

Hoewel de Hortus vooral bekend staat als een plantentuin, vormt het brede scala aan plantensoorten ook een waardevolle leefomgeving voor talloze dieren. Tijdens deze Biodiversiteitsdag gaan we samen op zoek naar deze verborgen bewoners.

Programma Biodiversiteitsdag – zaterdag 24 mei 2025

Vroege Vogelexcursie – 06:00 tot 07:00 uur

Kim Elants van De Hortus: “We beginnen de dag vroeg, wanneer de vogels het actiefst zijn. Tijdens deze wandeling beluisteren en bekijken we het ochtendkoor en proberen we soorten te herkennen aan hun zang en gedrag. Denk aan groene spechten, gekraagde roodstaarten, bonte vliegenvangers, fitissen en appelvinken. Neem als het even kan een verrekijker mee, en kom genieten van de rust van de vroege ochtend in de Hortus en de mooie vogelzang.”

Verzamelen: 05:45 uur bij het schuifhek, 20 meter rechts van de ingang

Kosten: €10,- / €7,50 voor Vrienden van de Hortus

Aanmelden: tot woensdag 21 mei via het aanmeldformulier op de website

Let op: bij zware regenval gaat deze excursie niet door

Max. aantal deelnemers: 15

Waterbeestjesexcursie – ochtend (11:30u-12:30u) en middag (13:30u-14:30u)

Kim Elants van De Hortus: “Met schepnetten gaan we op zoek naar het leven onder water: bootsmannetjes, slakken, larven van libellen en nog veel meer. Kinderen vanaf 6 jaar zijn van harte welkom om samen met hun ouders het waterleven te ontdekken. Je kunt natuurlijk altijd een beetje nat worden.”

Verzamelen: 11:15 uur (ochtend) of 13:15 uur (middag) bij de receptie

Kosten: gratis bij geldig entreebewijs

Aanmelden: tot woensdag 21 mei via het aanmeldformulier op de website

Max. aantal deelnemers: 20 per sessie

Nachtvlinderexcursie – 22:00 tot 23:00 uur

Kim Elants van De Hortus: “’s Avonds laten we ons verrassen door het vaak onzichtbare nachtleven. Met een speciale lichtopstelling trekken we nachtvlinders aan. Kom kijken naar deze kleurrijke en mysterieuze insecten en ervaar de rust van de avond in de Hortus.”

Verzamelen: 21:45 uur bij het schuifhek, 20 meter rechts van de ingang

Kosten: €10,- / €7,50 voor Vrienden van de Hortus

Aanmelden: tot woensdag 21 mei via het aanmeldformulier op de website

Let op: bij regen of harde wind gaat deze activiteit niet door

Max. aantal deelnemers: 40

Op 24 mei is er volop gelegenheid om de natuur in de Hortus op een andere manier te ervaren. Biodiversiteit begint volgens de organisatie bij verwondering. Op 24 mei kan je die volop vinden tussen de planten, vogels, waterbeestjes en vlinders.

Meer informatie en aanmelden:

Bezoek www.hortusharen.nl of neem contact op via educatie@hortusharen.nl

Locatie: Hortus Botanicus Haren – Kerklaan 34, Haren



Foto: Reina Jager (Vlinder- en bijentuin Hortus)