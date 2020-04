Algemeen informatief: Het ouderwetse sprookje 

Door: Redactie

Als kind hoor je de verhalen die je ouders en grootouders voorlezen, als kind geloof je in een toekomst vol gezondheid en geluk. Samen zijn met de man of vrouw van je dromen, trouwen, kinderen krijgen. En ze leefden nog lang en gelukkig.

De realiteit

Liefde en geluk zijn heel gewoon en aan de andere kant ook heel bijzonder. Mensen ontmoeten elkaar niet alleen meer op straat, in de stad, bij de voetbalclub, in de kerk of tijdens vakanties. Het online daten is behoorlijk in opmars gekomen, met in sommige gevallen een wetenschappelijke match als basis.

Als de verliefdheid langzaam overgaat in het maken van concrete plannen voor de fase van het ‘houden van’ is de tijd rijp om ook de zakelijke aspecten in ogenschouw te nemen. Het is belangrijk om je zaakjes goed te regelen. Vooral in de tijd van tweeverdieners, gezamenlijk ouderschap en soms ook een zakelijk ‘samen’ is het verstandig om afspraken vast te leggen. Het is niet leuk om de liefde te combineren met het zakelijke, vertrouwen versus de zaken goed op papier hebben lijkt een tegenstijdigheid. Maar dit maakt wel deel uit van een stevige basis onder je relatie en is om teleurstelling te voorkomen. Je weet precies waar je aan toe bent, zeker ook als de dingen anders uitpakken dan vooraf verwacht en een relatie moet worden beëindigd.

Hoe dan samen?

Waar samenwonen vroeger alleen maar samen in het zelfde huis wonen was, zijn er tegenwoordig andere belangrijke aspecten om rekening mee te houden. En trouwen – vroeger eigenlijk de enige manier om een verbintenis te markeren – is niet meer de enige mogelijkheid. Je kunt ook kiezen voor geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract. En inderdaad zijn daar ook kosten aan verbonden.

De liefde en de kosten

De kosten voor een samenlevingscontract liggen tussen de 150 en 750 euro en zijn afhankelijk van de notaris die het voor je opstelt. Verder is er een verschil tussen een basiscontract en een uitgebreider exemplaar, een samenlevingscontract kan geheel op maat worden samengesteld. Het advies luidt dan ook om je vooraf goed te (laten) informeren en de keuze te maken die bij jullie eigen situatie past. Ook een zelf opgesteld contract is – mits door beide partners ondertekend – rechtsgeldig, maar kijk goed of alle belangrijke aspecten erin zijn opgenomen. Het zal niet zo zijn dat bij overlijden van jouw partner de erfenis naar diens familie gaat en jij berooid achterblijft…

De kosten voor geregistreerd partnerschap zijn aanzienlijk hoger. Het laten vastleggen van een relatie kost al gauw tussen de 500 en 1.700 euro. Een geregistreerd partnerschap wordt geregeld via de ambtenaar van de burgerlijke stand en er zijn twee bezoeken aan de notaris nodig om de partnerschapsvoorwaarden vast te laten leggen. Dat laatste is niet verplicht maar wel aan te raden. Ook hier geldt: verdiep je van te voren in de voorwaarden en kosten.

Als de relatie eindig blijkt

Belangrijke beslissingen neem je vaak op hoogtij dagen, maar hoewel je niet met tegenslag bezig bent, is het goed om ook op het worst case scenario te anticiperen. Een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap ontbinden behoort tot de mogelijkheden, ook hiermee zijn kosten gemoeid, variërend van 249 tot 549 euro, afhankelijk van hoeveel je zelf doet en wat je uitbesteedt