Algemeen informatief: Hoe vaak moet je je ruitenwissers vervangen?

Door: Redactie

De ruitenwissers op een auto lijken misschien wel een van de minst essentiële onderdelen. Hoewel de auto prima kan functioneren zonder de ruitenwissers, zijn ze echter wel onmisbaar. Ruitenwissers zorgen immers deels voor je veiligheid onderweg. Door de autoruiten schoon en vrij van water te houden, zorg je ervoor beter zicht op de weg hebt, en dat is zeker met de herfst op komst belangrijk. Wist je dat je daarom zelfs een boete kunt krijgen wanneer ze niet naar behoren werken? We vertellen je meer ruitenwissers, slijtage en het vervangen ervan.

Hoe vaak moeten ruitenwissers worden vervangen?

De levensduur van ruitenwissers hangt af van de weersomstandigheden en slijtage. Of de wissers vervangen moeten worden is erg gemakkelijk te zien. Ze maken de ruit dan simpelweg niet meer goed droog. In sommige gevallen gaan de wissers ook strepen trekken of een piepend geluid maken met het bewegen. Sommige merken ruitenwissers hebben ook een gekleurde stip op de wissers zitten. Verkleurt deze stip, dan is het tijd om de ruitenwissers te vervangen.

Weersomstandigheden kunnen zorgen voor extra slijtage

Zoals gezegd zorgen verschillende weersomstandigheden voor extra slijtage aan de ruitenwissers. Warme periodes in de zomer kunnen ervoor zorgen dat het rubber van de ruitenwisser uitdroogt. Daarnaast kan de vrieskou in de winter ook een aanslag doen op de ruitenwissers. Zo kunnen de rubbers vastvriezen op de ruit en scheuren bij het losmaken. Let daarom altijd goed op de je in de winter de rubbers voorzichtig loshaalt uit het ijs. Maak ook de wissers sneeuwvrij voordat je ze gebruikt. Wanneer de wissers te veel tegendruk ontvangen, kan het mechanisme zichzelf kapot werken en het vervangen daarvan kost wel wat meer dan enkel de ruitenwisserbladen vervangen.

Kun je ruitenwissers zelf vervangen?

Jazeker, dat kan. Het is zelfs helemaal niet zo moeilijk. Tegenwoordig zijn er veel mensen die hun ruitenwissers liever zelf vervangen dan dit bij een garage laten doen. Aan beide opties zitten voor- en nadelen. Ruitenwissers laten vervangen bij een garage is niet goedkoop, maar je weet dan wel zeker dat er een goed merk wordt gebruikt. Wil je liever zelf je ruitenwissers vervangen, dan kun je kiezen uit een hoop verschillende merken van verschillende kwaliteit en prijs. In vijf minuten kun je ze zelf al vervangen, wat het is vaak niet meer dan de oude losklikken en weghalen, de nieuwe plaatsen en die vast te klikken. Op het internet zijn er handleidingen te vinden die je goed kunnen helpen als je het zelf wilt proberen maar wat instructie kunt gebruiken. Let wel goed op dat je de juiste, passende ruitenwissers koopt voor jouw auto!

Vergeet de ruitenwisservloeistof niet

Jouw zelf gemonteerde ruitenwissers kunnen nog zo goed op de auto zitten, zonder ruitenwisservloeistof krijg je je ruit nog niet altijd goed schoon, zeker in het geval van aangekoekt vuil. De ruitenwisservloeistof is daardoor bijna net zo onmisbaar als de ruitenwissers zelf. Ruitenwisservloeistof is er in verschillende soorten, voor verschillende periodes van het jaar en kost vaak niet veel.