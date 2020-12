Algemeen informatief: Je maandlasten verlagen kan ook heel simpel zijn

Door: Redactie

Hou jij aan het einde van je geld nog een stukje maand over? Dan ben je helaas niet de enige. Zeker door de coronacrisis hebben veel mensen wat minder inkomsten. Maar zelfs als jouw baan gewoon door is gegaan, kan het geen kwaad eens te kijken naar opties om je maandlasten te verlagen. Met simpele veranderingen kun je namelijk je lasten verlagen waardoor je wel uitkomt of geld over houdt voor als je straks weer op vakantie kunt. Maar lagere maandlasten kunnen ook voor minder stress en meer zekerheid zorgen. Voor als er onverhoopt toch iets veranderd.

Hypotheeklasten onder de loep

Door je woonlasten, en dan met name je hypotheeklasten, te verlagen, zorg je voor een maandelijks terugkerende verlichting waar je zelfs op hele lange termijn voordeel van kunt hebben. Dit kan door bijvoorbeeld je hypotheek over te sluiten en te profiteren van een lagere rent. Maar ook verhuizen naar een andere woning of je huurwoning voor een koopwoning te verruilen, kan je maandelijks veel geld opleveren.

Wat er allemaal mogelijk is, is afhankelijk van jouw situatie. Zo spelen je inkomsten een rol maar ook of de hypotheeklasten door jou alleen of misschien samen met je partner gedragen worden. Ook het soort dienstverband dat je hebt is belangrijk. En ben je ondernemer, dan spelen weer andere zaken een rol. En, niet onbelangrijk, is ook de waarde van de (nieuwe) woning een onderdeel. Om een goed beeld te krijgen, is het verstandig een expert in te schakelen. De hypotheekadviseur Groningen is gespecialiseerd in het samen met jou kijken naar wat de beste oplossing is.

Vooraf belasting terugvragen

Behalve je uitgaven verlagen kun je ook de inkomsten verhogen. Zit er geen promotie in maar heb je wel een koopwoning, dan is vooraf belasting terugvragen een optie. Normaal krijg je het belastingvoordeel dat je hebt door het betalen van de hypotheekrente pas halverwege het volgende jaar terug. Door een voorlopige teruggaaf in te dienen bij de Belastingdienst, kun je het maandelijks krijgen. Dit betekent natuurlijk wel dat je belastingteruggave volgend jaar dan nihil of erg laag is.

Inzicht geeft ruimte

De lijst met waarop je allemaal kunt besparen is echt heel lang. Wat voor jou geldt, weet je pas als je weet wat je uitgeeft. Schrijf eens een maand lang op wat je uitgeeft of, als je direct overzicht wil, loop eens door je betaalrekening en kijk wat je uitgaven zijn. Maak een lijst per maand maar vergeet ook de jaarlijkse of kwartaaluitgaven niet. Vaak valt daar veel te besparen.

Doe één keer per week boodschappen in plaats van elke dag. Elke keer als je in de winkel komt, kom je in de verleiding om meer mee te nemen dan je nodig hebt. Ook boodschappen doen met honger, verhoogt de rekening. Kijk ook naar de aanbiedingen en sla dan wat meer in. Zo ben je goedkoper uit.

En kijk ook eens naar je lidmaatschappen en abonnementen. Maak je er wel gebruik van of heb je ze wel nodig? Hetzelfde geldt voor extra tv zenders en/of je mobiel. Kies je weer abonnement met een nieuwe telefoon of ga je tijdelijk voor een sim only. Ook veranderen van verzekering of energiemaatschappij kan je veel geld besparen omdat ze vaak een welkomstbonus geven. En neem ook eens wat vaker de fiets. Met name de korte ritjes kosten naar verhouding veel geld.