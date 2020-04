Algemeen informatief: Lentezon geeft energie

Nieuws:

Bedrijven en particulieren met zonnepanelen op hun dak mogen zichzelf volgens energie-expert Martien Visser gelukkig prijzen. Het begin van de lente 2020 geeft ons zon, zon en nog eens zon.

Nieuw record

De eerste elf lentedagen braken het record van 1933. De zon scheen namelijk meer dan honderd uur in deze periode en dat is nog nooit eerder gemeten. Het gebroken record uit ’33 was goed voor 98 uur. Omgerekend is dat gemiddeld bijna negen uur per dag. In 2020 scheen de zon gemiddeld net iets meer dan tien uur op ons neer. Deze omstandigheden zijn dus zeer uniek. De noordenwind brengt Nederland een diepblauwe hemel, en een droge lucht. Daarnaast zorgde de corona-uitbraak voor een enorme reductie uitstoot, waardoor de zonnestralen alle kans kregen om de panelen op de daken te beschijnen.

Energiereductie van 10 procent

Door de hoge opbrengst moest zelfs de schaal die de actuele gegevens van de groene energieopbrengst in kaart brengt op energieopwek.nl, worden aangepast. De cijfers gingen door het plafond! Niet alleen is de groene energieopbrengst zeer hoog, maar tegelijkertijd is het verbruik van veel bedrijven en ondernemers v eel lager. Door de pandemie werken veel mensen thuis en sommige bedrijven zijn gesloten. Hierdoor is het elektriciteitsverbruik van Nederland gereduceerd met 10 procent. Dit percentage is relatief gezien niet zo heel erg hoog, omdat veel bedrijven toch nog draaiende kunnen blijven, ondanks de crisis. In Italië was het energieverbruik met 20 procent gedaald en in China naderde het op een gegeven moment zelfs de 25 procent.