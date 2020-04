Algemeen informatief: Meiden op de fiets onvoorzichtiger dan jongens

Door: Redactie

Responsible Young Drivers (RYD), de verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren, meent dat naarmate jongeren ouder worden ze zich op de fiets onveiliger gaan gedragen. Vooral meisjes hebben daar een handje van met als grootste boosdoener hun mobiele telefoon.

De RYD heeft vorig voorjaar onder 1122 jongeren in de leeftijd tussen de 12 en 25 jaar onderzoek gehouden. Leerlingen van acht middelbare scholen hebben een vragenlijst ingevuld. Daaruit volgde de conclusie dat jongeren zich nog veel bewuster moeten worden van de gevaren in het verkeer als ze met hun mobiel bezig zijn. Ook al is appen op de fiets verboden en staat er een flinke boete op, de moeite nemen om af te stappen als ze worden gebeld of een bericht willen lezen of versturen, nemen ze zelden. Een ander fenomeen: muziek luisteren met oordopjes in. Maar liefst 45 procent van de jongeren doet dat regelmatig waardoor ze omgevingsgeluiden niet of nauwelijks horen.

Bewustwordingscampagne voor fietsende jongeren

Een bewustwordingscampagne wordt in overweging genomen. Ten eerste om niet met die mobiel bezig te zijn en beter op het verkeer te letten, alsook niet twee oortjes in te hebben. Met één oortje in blijkt het al veel minder gevaarlijk te zijn. En dat moet al jong worden ingezet. Als kinderen leren fietsen, en de loopfiets voorbij zijn, begint het al. Verkeersles op de lagere school doet een duit in het zakje, maar vooral in de praktijk moet het fietsen door druk verkeer worden geleerd.

Meisjesfiets 26 inch is bijna volwassen fiets

Als meiden tussen de 8 en de 10 jaar hebben ze al een behoorlijk flinke meisjesfiets 24 inch. Daarmee zijn ze meer zichtbaar in het verkeer dan wanneer ze nog een kleinere kinderfiets hebben. Automobilisten en andere weggebruikers zien deze meiden als volwaardige verkeersdeelnemers en verwachten dat ze anticiperen op het verkeer. Toch blijken ze nog vaak erg jong en snel afgeleid door gesprekken met vriendinnen en hun mobiel.

Het overige verkeer wordt dan ook vaak verzocht juist op deze jonge kinderen te letten. Dat geldt eigenlijk voor de hele lagere schoolleeftijd tot een jaar of twaalf, ook als ze fietsen op een kinderfiets. Een bijna volwassen fiets, maar toch…